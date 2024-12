Samsung ha lanciato la beta della One UI 7 basata su Android 15 una decina di giorni fa per la serie Galaxy S24 in Corea del Sud, Stati Uniti e Germania e anche altri paesi dovrebbero aggiungersi, tuttavia i posti disponibili sono limitati.

Per tutti coloro che stanno seguendo da vicino i progressi della beta è dunque utile sapere quando potrebbe arrivare la prossima release.

Lunedì è il giorno da tenere a mente in quanto il supporto Samsung ha lasciato intendere che la beta sarebbe stata estesa ad altri mercati il ​​16 dicembre. È quindi possibile che questo sia anche il giorno in cui l’azienda lancerà la seconda beta della One UI 7.

La beta 2 della One UI 7 potrebbe arrivare il 16 dicembre

I posti dovrebbero liberarsi entro quella data, quindi chi fosse interessato farebbe meglio a tenere d’occhio i nostri canali informativi per registrarsi non appena saranno disponibili, anche se difficilmente verrà inclusa l’Italia.

Attualmente Samsung sta lanciando la versione beta della One UI solo per la serie Galaxy S24, ma alla fine anche altri dispositivi la riceveranno.

L’aggiornamento porta con sé funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e rappresenta un’evoluzione significativa grazie all’integrazione dei principali agenti AI e delle funzionalità multimodali in diverse parti dell’interfaccia, con l’obiettivo di creare una piattaforma AI in cui le interazioni risultino naturali e intuitive.