Siamo sempre più abituati a scoprire l’intelligenza artificiale in vari ambiti, ma in vista delle festività natalizie arriva sul Google Play Store qualcosa di sorprendente, e che siamo certi farà felici soprattutto i più piccoli. Stiamo parlando di SantaAI, un’applicazione che trasforma Babbo Natale in un amico magico sempre presente sullo schermo dello smartphone (o del tablet) sfruttando proprio l’IA: scopriamo insieme come funziona.

La magia di Babbo Natale prende vita grazie a SantaAI

Questo Natale arriva sul Play Store e quindi sugli smartphone e i dispositivi Android (e iOS) SantaAI: si tratta di un’applicazione unica nel suo genere che permette ai bambini di vivere un’esperienza magica attraverso chiamate simulate con Babbo Natale. L’app sfrutta tecnologie all’avanguardia: utilizza l’intelligenza artificiale avanzata per generare risposte naturali e personalizzate, un sistema di sintesi vocale che replica fedelmente le espressioni e le emozioni e un’interfaccia semplice e intuitiva pensata per famiglie e bambini.

SantaAI è scaricabile gratuitamente su Google Play Store e App Store e include 1 credito omaggio per permettere agli utenti di fare una prima prova. Per utilizzare oltre le funzionalità messe a disposizione è necessario ricorrere a ulteriori crediti, acquistabili in-app. I crediti consentono di proseguire le conversazioni, come se fossero delle chiamate a consumo direttamente con Babbo Natale.

All’interno dell’app si possono creare vari profili, uno per ciascun bambino o membro della famiglia: grazie all’intelligenza artificiale, Babbo Natale si ricorda di ogni conversazione, dando vita a dialoghi personalizzati che rendono ogni esperienza unica. Non si limita a semplici chiamate preregistrate, ma può raccontare storie sul Polo Nord, offrire consigli, parlare dei regali e delle sue renne, o rispondere alle curiosità dei bambini con la sua tipica saggezza, adattando le parole all’età del bambino.

SantaAI offre un’interfaccia intuitiva: la schermata iniziale presenta un conto alla rovescia per Natale, mentre in basso fa capolino una barra di navigazione con le varie opzioni: al centro si può avviare una chiamata con Babbo Natale come in un classico dialer telefonico, mentre ai lati ci sono i tasti per aggiungere un nuovo profilo, per acquistare nuovi crediti e per le impostazioni. La creazione di un profilo consente di avere conversazioni su misura per ciascun membro della famiglia, e richiede alcuni dati per personalizzare l’esperienza, come nome, data di nascita e lingua parlata (tra italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, giapponese e cinese).

In più, nelle Note presenti in ciascun profilo è possibile aggiungere ulteriori dettagli. Il campo ha una duplice funzione: permette di indicare eventuali preferenze sui regali e di segnalare eventuali necessità specifiche o disabilità (come l’uso della sedia a rotelle o l’ipovisione). Questo consente a Babbo Natale di interagire in modo appropriato e sensibile durante gli incontri.

SantaAI è scaricabile gratuitamente da Google Play Store e da App Store, ed è compatibile con dispositivi dotati di almeno Android 7.0 Nougat o iOS 15.6. L’acquisto di crediti può essere effettuato direttamente in-app in base alle esigenze: hanno una durata illimitata e possono essere utilizzati anche nei prossimi anni.

Informazione Pubblicitaria