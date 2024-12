Iliad si prepara a celebrare il periodo più magico dell’anno con una nuova offerta FLASH: si tratta della proposta più generosa di sempre, e, come di consueto per l’operatore, non nasconde sorprese. Stiamo parlando di Iliad FLASH 210, offerta che comprende la connettività 5G e che è disponibile solamente per un periodo di tempo limitato: scopriamo cosa include, il prezzo e come attivarla.

Iliad FLASH 210 disponibile per pochi giorni: come attivarla

Iliad punta ancora su chiarezza, trasparenza e giga con la sua nuova offerta natalizia: FLASH 210 è attivabile solamente fino al 30 dicembre 2024 ed è pensata per coloro che vogliono una proposta senza (brutte) sorprese che gli permetta di godersi il Natale.

Iliad FLASH 210 mette a disposizione minuti illimitati di chiamate verso tutti (con tanto di VoLTE), SMS illimitati verso tutti e 210 giga di Internet sotto rete 4G/4G+ o 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 euro, anche in questo caso bloccato per sempre. La proposta include anche 13 giga dedicati al roaming in Europa, minuti illimitati di chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali e naturalmente i servizi Mi richiami, Hotspot e Segreteria telefonica.

L’offerta può essere sottoscritta dai nuovi clienti con un costo di attivazione di 9,99 euro (una tantum), mentre i già clienti dell’operatore possono scegliere di effettuare gratuitamente l’upgrade per aumentare la propria disponibilità di giga. Iliad FLASH 210 può essere attivata sul sito ufficiale seguendo il link qui in basso, oppure negli oltre 7000 punti vendita sul territorio italiano tra Iliad Corner, Iliad Point, Iliad Express e Iliad Space.