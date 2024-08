Abbiamo recentemente assistito alla presentazione da parte di Google dei suoi nuovi smartphone Google Pixel 9. Tra i passi in avanti apportaio dalla nuova serie ricordiamo soprattutto il supporto all’intelligenza artificiale proprietaria, Gemini, un quantitativo di RAM maggiore e un comparto fotocamere rinnovato. Contemporaneamente a questi, però, altri aspetti e specifiche tecniche lasciano più di una perplessità, come nel caso delle funzionalità di ricarica della batteria che non adotterebbero gli ultimi standard disponibili sul mercato: scopriamone tutti i dettagli.

Google Pixel 9: niente supporto allo standard di ricarica Qi2

Brutte notizie infatti per tutti coloro che aspettavano l’arrivo del supporto allo standard di ricarica Qi2 sui Google Pixel 9: la nuova serie continuerà infatti a supportare il vecchio protocollo Qi. Questo si traduce inevitabilmente nell’assenza della ricarica wireless veloce, con una potenza massima erogata di 10 W (al contrario dei 15 W erogati dal nuovo standard) e l’assenza di magneti.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che lo standard di ricarica Qi2 venne originariamente lanciato sul mercato durante i primi mesi del 2023, suggerendo l’arrivo nei mesi successivi sui modelli delle varie compagnie produttrici. Così effettivamente non è stato, dal momento che sia Google Pixel 8 che il più recente Samsung Galaxy S24 non hanno ancora adottato questo nuovo standard, così come smartphone realizzati da altri brand come OnePlus, OPPO, vivo, realme, Nothing e altri ancora. A prender parola in merito all’assenza dello standard Qi2 sarebbe stata la stessa Google, secondo cui esso non avrebbe rappresentato un reale vantaggio, propendendo a favore del vecchio protocollo, più prontamente disponibile.

Al momento, tra i brand che hanno cominciato ad adottare il nuovo standard di ricarica Qi2 ricordiamo Belkin, Mophie, Scosche, Ugreen ed ESR. Per non parlare poi di HMD e il suo recente HMD Skyline, che rappresenta a tutti gli effetti il primo smartphone con sistema operativo Android a supportare il nuovo protocollo di ricarica.

Vi ricordiamo infine che il lancio in Italia di Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL è previsto per il prossimo 22 agosto, con i preordini già aperti da ieri: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.