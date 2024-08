La ricarica Qi2 è stato pubblicizzata come “MagSafe per Android”, ma la tecnologia genera confusione in quanto prevede due profili e in realtà solo uno usa magneti.

Il Magnetic Power Profile (MPP) è stato fornito da Apple ed è essenzialmente MagSafe, tuttavia esiste anche l’Extended Power Profile (EPP) che rappresenta un miglioramento rispetto alla tecnologia Qi, ma non include magneti.

Come capire se la ricarica Qi2 è magnetica oppure no?

Ci sono dei modi per sapere quali dispositivi supportano MPP e quali no, ma è facile prendere un abbaglio. Le prime linee guida suggerivano che il logo Qi2 dovesse essere all’interno di un cerchio se il dispositivo includeva dei magneti, ma sembra che il WPC abbia cambiato idea su questo particolare.

HMD Skyline è diventato il primo smartphone Android a supportare Qi2 e ha magneti integrati, quindi supporta la ricarica MPP, tuttavia il logo sulla confezione non presenta alcun cerchio.

Altre linee guida affermano che i prodotti senza magneti dovrebbero usare il logo Qi originale invece del logo Qi2, che è quello che ha fatto HMD, come suggerito dal comunicato stampa di WPC di novembre, ma la pagina ChargeWithQi.com mostra ancora il logo cerchiato.

Un esempio di fraintendimento recente è l’anello intelligente Samsung Galaxy Ring che supporta Qi2, ma non ha magneti. Per evitare confusione probabilmente bisognerebbe rendere obbligatori i magneti per la tecnologia Qi2.