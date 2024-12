La tecnologia è ormai parte integrante delle nostre vite, che si tratti dell’home banking, della rete telefonica, di una piattaforma social o di quant’altro. Questo significa che quando alcuni servizi non funzionano come dovrebbero, ci ritroviamo con sempre maggiori disagi: giusto ieri vi abbiamo segnalato l’ennesimo down di Intesa Sanpaolo, mentre quest’oggi i problemi stanno toccando gli utenti Iliad. Ookla ha analizzato i dati di Downdetector per scoprire quali sono stati i malfunzionamenti più importanti di questo 2024, tra dati globali e regionali: diamo un’occhiata ai risultati.

I peggiori down del 2024 secondo Downdetector

L’analisi dei dati di Downdetector riguarda i primi tre trimestri del 2024 (da gennaio a settembre), e ha permesso di scoprire quali sono stati i down più consistenti del periodo, sia a livello globale sia per regione. Alcune aziende ne hanno dovuto affrontare più di uno, ma nei grafici è stato considerato solo l’evento più grave.

Partiamo dai dati mondiali, che vedono primeggiare Facebook con oltre 11,1 milioni di segnalazioni risalenti all’evento dello scorso 5 marzo; lo stesso giorno, il down ha toccato anche Instagram e Facebook Messenger, anch’essi presenti in classifica (rispettivamente al 4° e al 9° posto con 3,3 milioni e 760.000 segnalazioni). Pesante anche il blocco di Crowdstrike del 19 luglio (5 milioni di segnalazioni), forse il più “memorabile” di quest’anno: ha creato problemi gravi in diversi settori, tra cui il trasporto aereo, i servizi di emergenza e non solo.

Il podio è completato da AT&T, con 3,4 milioni di segnalazioni. Presenti in classifica anche l’operatore Verizon (2,4 milioni), WhatsApp (2 milioni per il 3 aprile 2024), Xbox Live e PlayStation Network (1,2 e 1,1 milioni), e Roblox (620.000).

Passando alle classifiche regionali, partiamo dall’Europa: qui il podio è tutto di Meta, con Facebook (3,4 milioni di segnalazioni), WhatsApp (1,1 milioni) e Instagram (1 milione); presenti nuovamente in classifica, anche se con posizioni diverse, Xbox Live (4° con 466.000) e Facebook Messenger (5° con 406.000), mentre fanno il loro “debutto” Yahoo Mail, le tedesche 1&1 e Deutsche Telekom, Fortnite e Discord.

Queste invece le classifiche delle altre regioni basate sulle segnalazioni a Downdetector:

Stati Uniti e Canada

Facebook – 5,8 milioni di segnalazioni (5 marzo 2024) Crowdstrike – 5 milioni di segnalazioni (19 luglio 2024) AT&T (Stati Uniti) – 3,4 milioni di segnalazioni (22 febbraio 2024) Verizon (Stati Uniti) – 2,4 milioni di segnalazioni (30 settembre 2024) Instagram – 1,7 milioni di segnalazioni (5 marzo 2024) PlayStation Network – 830.000 segnalazioni (30 settembre 2024) Xbox Live – 682.000 segnalazioni (2 luglio 2024) Roblox – 518.000 segnalazioni (20 giugno 2024) Cricket Wireless (Stati Uniti) – 463.000 segnalazioni (22 febbraio 2024) Spectrum (Stati Uniti) – 395.000 segnalazioni (9 luglio 2024)

Asia-Pacifico

Facebook – 908.000 segnalazioni (5 marzo 2024) Instagram – 317.000 segnalazioni (5 marzo 2024) Microsoft 365 – 168.000 segnalazioni (26 giugno 2024) Snapchat – 162.000 segnalazioni (29 agosto 2024) Telegram – 110.000 segnalazioni (26 aprile 2024) WhatsApp – 95.000 segnalazioni (3 aprile 2024) PlayStation Network – 92.000 segnalazioni (24 settembre 2024) PayPal (Giappone) – 76.000 segnalazioni (14 maggio 2024) X – 66.000 segnalazioni (29 aprile 2024) Jio (India) – 65.000 segnalazioni (17 settembre 2024)

America Latina

Facebook – 845.000 segnalazioni (5 marzo 2024) WhatsApp – 420.000 segnalazioni (3 aprile 2024) Instagram – 260.000 segnalazioni (5 marzo 2024) Bait (Messico) – 99.000 segnalazioni (2 aprile 2024) Nubank (Brasile) – 74.000 segnalazioni (25 settembre 2024)

Medio Oriente e Africa

Microsoft 365 – 76.000 segnalazioni (14 marzo 2024) Facebook – 72.000 segnalazioni (5 marzo 2024) Telkom (Sud-Africa) -55.000 segnalazioni (13 maggio 2024) WhatsApp -35.000 segnalazioni (3 aprile 2024) MTN (Sud-Africa) – 33.000 segnalazioni (25 luglio 2024) Instagram – 27.000 segnalazioni (5 marzo 2024) Vodacom (Sud-Africa) – 20.000 segnalazioni (14 marzo 2024) Capitec (Sud-Africa) – 17.000 segnalazioni (23 agosto 2024) Du (Emirati Arabi Uniti) – 15.000 segnalazioni (22 gennaio 2024) Discovery (Sud-Africa) – 13.000 segnalazioni (14 maggio 2024)

Qual è stato il down o il malfunzionamento che più vi ha portato disagi durante il 2024? Fateci sapere la vostra.