Come ogni lunedì, Google ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google: nello specifico, il primo lunedì del mese ha portato con sé la prima parte del bollettino relativo al mese di dicembre 2024.

Come è noto, tali aggiornamenti per i servizi del sistema Android, disponibili solo sui dispositivi dotati dei Google Play Services, sono veicolati da Google tramite aggiornamenti del Google Play Store, aggiornamenti di svariate app di sistema e Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si tratta di aggiornamenti esclusivi per una determinata categoria di prodotti, bensì di aggiornamenti disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.

Aggiornamento di sistema di Google: le novità di dicembre 2024

Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e varie novità del nuovo aggiornamento di sistema di Google di dicembre 2024, così illustrata direttamente da Big G:

Google Play Services versione 24.47 (2/12/2024)

Connettività del dispositivo

[Smartphone, Wear] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app terzi e Google di supportare nelle loro app processi correlati alla connettività dei dispositivi.

Wallet

[Smartphone, Wear] Grazie alle carte di accesso sugli indossabili, puoi usare chiavi di hotel, tessere del campus e badge aziendali sui dispositivi indossabili Android.

[Smartphone, Wear] Ora potrai usare Google Wallet in più paesi.

Google Play Store v43.9 (2024-12-02)

[Smartphone] Mostra i passaggi per il completamento della sezione “Pronto per l’acquisto” nel flusso di onboarding per i nuovi utenti.

Settings Services v1.1.0.697513890 (2024-12-02)

[Smartphone e Tablet] Ottimizzazioni per i requisiti di ricarica ESPR.

Cosa significa ESPR? ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) è il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili: varato dall’Unione Europea ed entrato in vigore nel luglio del 2024, fa parte del pacchetto di misure adottate per raggiungere, entro il 2030, gli obiettivi del Circular Economy Action Plan 2020. Nello specifico, questo ESPR è un regolamento che vuole affrontare il tema dell’impatto ambientale dei prodotti durante l’intero ciclo di vita, dalla progettazione fino allo smaltimento: prevede che i prodotti nell’UE debbano essere più sostenibili, durevoli e riparabili.

Come installare un aggiornamento di sistema di Google

Come anticipato in apertura, gli Aggiornamenti di sistema di Google vengono veicolati attraverso app e servizi del colosso di Mountain View (in questa pagina potete trovare tutti i link alle app coinvolte per la verifica manuale).

Essi, di norma, vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi coinvolti per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze entrando in:

Impostazioni Google. Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.

La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.