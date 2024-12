Disservizi e problemi oggi 3 dicembre 2024 per gli utenti che utilizzano l’operatore Iliad, che è parzialmente o totalmente in down e sembra funzionare molto lentamente, come riportato da molte persone su X e su altri social.

Le segnalazioni stanno crescendo di minuto in minuto, segno che la situazione sembra via via peggiorare. I disservizi sembrano essere presenti in varie zone d’Italia, senza distinzione fra Sud, Centro e Nord.

Iliad non funziona: rallentamenti importanti oggi 3 dicembre

Come dicevamo le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia e riguardano l’architettura di rete di Iliad in tutti i suoi aspetti. A partire dalla rete mobile fino anche a quella fissa. Si va dal blackout totale della connettività internet a rallentamenti di navigazione importanti. Anche le telefonate sembrano avere una qualità e una stabilità inferiore al solito.

Il problema è ancora presente e per il momento Iliad non ha rilasciato comunicazioni, probabilmente i tecnici stanno già cercando l’origine del problema per risolverlo. State avendo anche voi problemi di Rete con Iliad? Raccontateci la vostra esperienza nel box dei commenti.

