Nell’ultima settimana Google ha rilasciato diversi aggiornamenti: da quelli legati all’utilizzo di Google Chat e Google Meet, all’invio di contenuti multimediali con risoluzione massima in Google Messaggi, passando per la semplificazione della condivisione di file in Gemini. A essere coinvolta in questa serie di aggiornamenti c’è anche Google Calendar, che su Android sta migliorando l’integrazione con Google Tasks. Ora è infatti possibile per gli utenti tenere sotto controllo e organizzare le proprie attività.

Google Calendar incorpora sempre più (e meglio) Tasks

Già dalla fine dello scorso anno il team di sviluppo di Mountain View ha iniziato a migliorare l’integrazione tra Tasks e Calendar. Con la versione attuale di Google Calendar è possibile creare e visualizzare attività con una data di scadenza, ma accedendo a funzionalità limitate. Con il nuovo aggiornamento sarà possibile accedere a tutte le attività e agli elenchi (Task Lists) direttamente nell’app con una maggiore organizzazione.

La funzione aggiornata di Google Calendar per Android amplia le possibilità già disponibili nella versione web di Calendar e in quella di Tasks. In questo modo Google punta a rendere più centralizzata e visibile la gestione delle app.

Nella barra superiore di Google Calendar, tra il pulsante che permette di visualizzare la giornata di oggi e quello dello switcher del profilo, c’è una nuova icona dedicata a Tasks. Toccando l’icona si apre un’interfaccia simile alla schermata principale di Google Tasks, con le attività che non hanno una data associata e tutte le liste.

A distanza di mesi comprendiamo come il restyling dell’interfaccia di Google Tasks, di cui abbiamo parlato lo scorso agosto e che ha eliminato la barra inferiore delle applicazioni in favore di un semplice FAB, sia stato in realtà propedeutica a questa ulteriore integrazione con Calendar.

L’aggiornamento riguarda per il momento solo i dispositivi Android e non ci sono indicazioni per iOS. Inoltre questo aggiornamento evidenzia ulteriormente come Calendar stia incorporando Tasks, suggerendo che quest’ultima è un’applicazione destinata presto a scomparire del tutto.