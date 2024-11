Nel corso di questi anni Google Chat è cambiato molto nascendo come sistema di messaggistica integrato in Gmail e diventando nel 2017 un’applicazione indipendente. I tratti caratteristici di tutte le evoluzioni che ha assunto nel tempo sono stati la facilità di utilizzo, la velocità e l’affidabilità. Su questa strada, Google Chat ha continuato il suo percorso di innovazione. Solo nelle ultime settimane ha prima introdotto le trascrizioni automatiche e i riepiloghi delle conversazioni per poi prevedere una nuova interfaccia e l’implementazione dei messaggi vocali. Da qualche giorno è iniziato il rilascio di altre due novità: le sezioni personalizzate e l’app Google Drive Chat.

Come cambia Google Chat

Le sezioni personalizzate

La prima novità è l’introduzione delle sezioni personalizzate, che consentono agli utenti di raggruppare conversazioni simili nel menu laterale di Google Chat. Gli utenti possono creare una nuova sezione personalizzata andando nella sezione Messaggi diretti o in Spazi, passare con il cursore sul menu a tre punti e selezionare Crea nuova sezione per poi rinominarla. È poi possibile aggiungere una conversazione all’interno di una sezione personalizzata semplicemente selezionandola e trascinandola all’interno di essa.

Per ogni sezione personalizzata è possibile intervenire modificandone l’altezza, riordinarla nel menu spostandola in alto o in basso, attivare (o disattivare) il filtro “Non letti” per trovare subito i messaggi non visualizzati e avviare un nuovo messaggio dal menu a tre puntini.

Infine è stata aggiunta anche una sezione App all’interno della quale trovare rapidamente le applicazioni per la messaggistica.

L’app Google Drive Chat

C’è poi una novità inerente Google Drive Chat, l’integrazione di Google Drive con Google Chat volta a semplificare la gestione delle attività e delle notifiche direttamente all’interno di Chat. La novità riguarda l’installazione automatica di Google Drive Chat così da ricevere notifiche sulle attività recenti nei documenti di Google Drive come nuovi commenti e richieste di condivisione. Direttamente dalla schermata di Google Chat è ora possibile rispondere o risolvere i commenti in Documenti, Fogli e Presentazioni (menzionando anche i colleghi), selezionare un differente livello (editor, commentatore, visualizzatore) per le richieste di condivisione e ricevere notifiche tramite “Menzioni” quando si viene menzionati. Infine c’è anche la possibilità di bloccare un mittente e segnalare un abuso quanto le notifiche dell’app Google Drive Chat provengono da un utente sconosciuto e fuori dalla propria realtà professionale.

L’inquadratura automatica arriva nelle videochiamate di Google Meet

C’è da segnalare anche una novità inerente Google Meet. Google ha infatti deciso di estendere la funzionalità di inquadratura automatica, prima riservata ai soli abbonati a Google Workspace, a tutti gli utenti.

Con questa funzionalità Google Meet centra automaticamente ogni video prima di entrare in una riunione, così da garantire a tutti i partecipanti la stessa visibilità. La funzione rimane attiva anche quando si utilizza uno sfondo virtuale che rimane fisso senza causare alcun tipo di distrazione.