Google Tasks ha ottenuto un interessante restyling con Material You nel febbraio 2023 ma, a quanto pare, gli sviluppatori hanno voluto nuovamente mettere mano all’app Android con una sostanziosa rivisitazione dell’interfaccia, già prevista da qualche settimana.

Fino ad oggi, Tasks adottava una barra delle applicazioni inferiore, già presente in Material 2 e poi aggiornata con Material You. Tale componente, come affermato da Google, serviva a mostrare la navigazione e le azioni chiave nella parte inferiore dei display mobile e tablet.

Questa parte dell’interfaccia risultava arricchita di un Floating Action Button (FAB) sulla destra, utile per creare nuove attività in modo rapido. Nel contesto della modifica all’interfaccia, la barra delle applicazioni è stata eliminata, con il solo FAB che resta effettivamente accessibile.

Google Tasks si rifà il look: ecco come appare

Altra modifica sostanziale a Google Tasks riguarda le schede. Quelle attive vengono proposte in alto, con l’aggiunta della nuova scheda Completed (Completato) in fondo al display. Le icone relative a ordinamento e overflow ora appaiono in alto a destra, sull’angolo del display (e non più in basso a sinistra).

Nuova caratteristica grafica delle schede è il loro sfondo, più scuro rispetto al resto dell’app, risultando più simile all’interfaccia utente proposta con tasks.google.com, introdotta verso la fine 2023.

Le recenti modifiche all’interfaccia di Google Task sono una riprogettazione lato server, disponibile con la versione 2024.08.05.x dell’app Android (al momento non è disponibile su iOS). Se la nuova interfaccia non è ancora disponibile, è consigliabile forzare l’arresto dell’app e riavviare la stessa.

Per l’applicazione queste modifiche seguono diverse implementazioni interessanti degli scorsi mesi come l’integrazione con Google Calendario e quella con Keep, altri due servizi dell’ecosistema Google molto apprezzati dall’utenza.