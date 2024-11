Google Gemini continua a evolversi e ad accogliere nuove o perfezionate funzionalità: in questo caso parliamo di un cambiamento che va a facilitare la condivisione di file con il chatbot attraverso la classica schermata di Android. Scopriamo la novità da vicino.

Ora è più facile condividere file con Google Gemini

Come probabilmente saprete, Google Gemini non è solo un assistente digitale in stile Google Assistant (anche se alcune funzionalità di quest’ultimo devono ancora essere implementate a dovere), ma può analizzare immagini e file e rispondere alle nostre domande o eseguire specifiche azioni. In particolare, chi possiede l’abbonamento Gemini Advanced può allegare file in modo da ricevere riscontro dall’assistente: l’IA può analizzarli e fornire riepiloghi o altre informazioni.

Finora era possibile allegare file solo utilizzando il tasto “+” all’interno della schermata principale dell’app Google Gemini, a patto, come detto, di essere abbonati a Gemini Advanced. A partire dalla versione 1.0.686588308 di Gemini, in distribuzione in queste ore attraverso il Google Play Store, si aggiunge un altro metodo che potrebbe risultare decisamente più comodo in molte situazioni.

Come potete vedere nello screenshot qui sotto, ora è possibile utilizzare la normale funzione di condivisione di Android: basta premere il tasto “condividi” all’interno di un’altra app (come un file manager, ma non solo) e cercare Gemini nella lista. In questo modo è possibile condividere con Gemini anche più file contemporaneamente (fino a un massimo di dieci), velocizzando l’intera procedura ed evitando la ricerca del file tra le varie cartelle. Allo stato attuale tra i formati di file accettati da Gemini abbiamo PDF, TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, JAVA, HTML, documenti Google Documenti, Fogli e non solo.

Per avere accesso al tasto “+” è necessario disporre di Gemini Advanced, mentre per utilizzare la condivisione con lo share sheet di Android non basta: è necessaria almeno la versione 1.0.686588308 dell’app Google Gemini, in distribuzione in queste ore sul Google Play Store. Nel caso abbiate fretta, potete scaricare e installare manualmente l’ultima release attraverso APKMirror.