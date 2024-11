OPPO annuncia l’arrivo a livello globale e quindi in Italia del suo flagship lanciato in Cina meno di un mese fa: stiamo parlando di OPPO Find X8 Pro, smartphone di fascia premium che ha fatto il suo esordio in patria lo scorso 24 ottobre in compagnia del fratello minore OPPO Find X8 (che non viene proposto qui da noi, almeno per ora). Scopriamo il nuovo smartphone Android più da vicino insieme al prezzo e alle offerte di lancio per il nostro Paese.

OPPO Find X8 Pro arriva in versione globale: ecco specifiche e funzioni più da vicino

OPPO lancia in Italia il modello premium della serie Find X8, ossia OPPO Find X8 Pro, uno smartphone che punta all’eccellenza soprattutto lato fotocamera, prestazioni e autonomia, anche con l’aiuto di ColorOS 15.“Con la Serie Find X8, abbiamo oltrepassato i limiti che hanno caratterizzato gli smartphone per generazioni, stabilendo un nuovo standard globale di eccellenza, soprattutto con il Find X8 Pro“, ha dichiarato Pete Lau, OPPO’s Senior Vice President and Chief Product.

Il nuovo smartphone, che abbiamo iniziato a conoscere con il lancio cinese della fine di ottobre, si presenta come un device premium, elegante e resistente, realizzato con materiali di qualità come vetro e alluminio e caratterizzato dal design Cosmos Ring e da un aspetto sottile. Le due colorazioni tra cui scegliere sono denominate Space Black e Pearl White: ogni modello in quest’ultima variante presenta un esclusivo pattern perlato studiato per valorizzare ulteriormente il design. Per una maggiore tranquillità di utilizzo non mancano certificazione IP68 e IP69: lo smartphone può resistere a immersioni in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti e a getti d’acqua fino a 80° C.

OPPO Find X8 Pro è dotato di un ampio schermo LTPO ProXDR AMOLED da 6,78 pollici con cornice curva e vetro quad-curved (anche posteriormente): il pannello offre un refresh rate fino a 120 Hz, una luminosità di picco di 1600 nit (4500 nit in HDR), PWM ad alta frequenza, DC dimming, certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0 e supporto allo standard Ultra HDR. Grazie alla tecnologia Splash Touch è possibile utilizzarlo pure sotto la pioggia o con le mani bagnate.

Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm, dotato del design all Big Core di seconda generazione del chip maker: offre un incremento delle prestazioni della CPU del 35% e della GPU del 41%, e una maggiore efficienza energetica (anche nelle attività di intelligenza artificiale). OPPO e MediaTek hanno collaborato per ottimizzare la serie Find X8 con il nuovo Trinity Engine; ogni dispositivo offre un sistema di raffreddamento personalizzato che sfrutta una camera di vapore ad alte prestazioni, uno strato di grafite e un gel termoconduttivo per assicurare una dissipazione ottimizzata e prestazioni costanti.

OPPO Find X8 Pro introduce il nuovo Hasselblad Master Camera System, con uno zoom ancora più performante e funzionalità alimentate dall’intelligenza artificiale. A bordo trova posto una quadrupla fotocamera posteriore da 50 MP, che include una fotocamera periscopica da 135 mm (6x) per uno zoom ad alta distanza e una fotocamera grandangolare da 23 mm. Con il nuovo smartphone debutta la fotocamera periscopica a triplo prisma di OPPO, dotata di sensore Sony LYT-600 da 50 MP e 1/1,95 pollici, progettata anche per gli scatti nelle condizioni di luce difficili; in più, parliamo del primo smartphone al mondo disponibile globalmente con due fotocamere periscopiche.

La modalità Ritratto Hasselblad può assicurare ritratti ottici a 135 mm, mentre per lo zoom più estremo entra in gioco l’AI Telescope Zoom, che si può spingere fino a 120x sfruttando un mix di hardware e intelligenza artificiale. Da segnalare anche la Modalità Azione, pensata per catturare le immagini in rapido movimento: gli utenti possono accedervi tramite il tasto fotocamera, un pulsante sensibile al tocco posizionato sul lato destro del dispositivo con il quale si possono eseguire diverse operazioni (tra cui controllare lo zoom). Lato video, Find X8 Pro supporta Dolby Vision HDR fino alla risoluzione 4K a 60 fps su tutte le fotocamere, inclusa quella anteriore (da 32 MP).

Lo smartphone è dotato di AI LinkBoost, che grazie a 20 antenne assicura una connessione stabile anche nelle condizioni più complicate: ad esempio, può rivelarsi utile in ambienti congestionati come i concerti, dato che permette l’upload dei video il 79% più rapidamente in tali situazioni. Grazie ad AI LinkBoost lo smartphone può aumentare la velocità di upload e download del 50% in condizioni di rete debole (come anche ascensori o seminterrati). Inoltre, garantisce che la connettività non influenzi l’esperienza di gioco grazie a una tripla antenna Wi-Fi, riducendo la latenza fino al 40,11% durante il gaming.

La batteria è al silicio-carbonio e arriva a 5910 mAh: risulta compatibile con la ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W e con la ricarica wireless AIRVOOC da 50 W (anche magnetica grazie alla custodia OPPO Mag Charge).

Specifiche tecniche di OPPO Find X8 Pro: display LTPO AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2780 x 1264 con refresh rate da 1 a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm con GPU Immortalis-G925

12 o 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5900 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W e wireless da 50 W

per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Il nuovo smartphone viene proposto con Android 15 e ColorOS 15, un sistema che punta a stabilire nuovi standard e che integra diverse funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Il produttore promette aggiornamenti di sicurezza per almeno sei anni. OPPO ha riprogettato più di 800 elementi per creare un’estetica minimalista e raffinata; con i temi Flux gli utenti possono ad esempio modificare i profili visivi con un solo gesto, mentre si godono la maggiore fluidità generale garantita dal Luminous Rendering Engine, che offre una risposta al tocco più rapida del 18% e una stabilità migliorata del 40%.

AI Eraser è stata aggiornato per un migliore rilevamento degli oggetti e un riempimento generativo più avanzato, e vede l’introduzione di tre nuovi strumenti creativi potenziati dall’AI:

Aumenta Nitidezza: consente di trasformare foto a bassa risoluzione o immagini ritagliate in versioni più nitide, chiare e naturali;

Metti a fuoco AI: ripristina dettagli, colori e texture, come pelle e capelli, ridando vita a foto in movimento o scatti sfocati;

Rimuovi Riflessi AI: elimina riflessi e bagliori indesiderati.

Con OPPO AI Studio si possono creare immagini generate dall’IA scegliendo tra stili realistici, illustrati o fantastici per avatar, foto profilo o post sui social (e non solo). OPPO ha anche aggiornato AI ToolBox, menu contestuale disponibile nella Barra Laterale Intelligente con Riepilogo AI, Lettura AI, Risposta AI e Scrittura AI.

Assistente AI può riorganizzare e semplificare i contenuti in un attimo, correggendo ortografia, grammatica e tono. Nella nuova app Documenti si possono riassumere file di testo, fogli di calcolo e presentazioni in sette lingue, con supporto a traduzioni professionali e riscrittura in altri stili (più formale o informale). Recorder può invece catturare audio in più lingue, generando trascrizioni e riassunti fungendo da assistente personale.

Lato IA non manca poi Cerchia e cerca con Google: basta una pressione prolungata per cercare istantaneamente qualsiasi cosa appaia sullo schermo senza dover cambiare app. In più, grazie all’app Google Gemini e Gemini come assistente digitale di ColorOS, gli utenti saranno sempre supportati da OPPO e Google, che si tratti di controllare il meteo, chattare con l’assistente o pianificare un viaggio.

Vale infine la pena citare la funzione Tocca per condividere, che consentirà la condivisione di file wireless con un solo tocco con dispositivi iOS e iPadOS (anche via NFC prossimamente).

Prezzo e uscita di OPPO Find X8 Pro in Italia

OPPO Find X8 Pro è disponibile in Italia a partire da oggi su OPPO Store e presso i principali rivenditori: viene proposto nelle colorazioni Pearl White e Space Black al prezzo consigliato di 1199,99 euro. Chi lo acquisterà presso qualsiasi canale di vendita entro il 31 dicembre 2024 potrà contare su 12 mesi di garanzia aggiuntiva, per un totale di copertura pari a 36 mesi.

Per celebrare il periodo di lancio, sempre fino al 31 dicembre 2024 l’acquisto su OPPO Store consente di ricevere in regalo OPPO Watch X, lo smartwatch Wear OS lanciato in Italia la scorsa estate al prezzo consigliato di 329,99 euro.