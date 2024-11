Mentre ci avviciniamo al nuovo anno, continua la corsa ai rumor dei prossimi flagship del colosso coreano, con particolare focus su Samsung Galaxy S25 Ultra. Nuovi leak emersi in rete ci mostrano il design dello smartphone grazie ad una nuova unità dummy, mentre alcune indiscrezioni vedrebbero un aumento di prezzo significativo rispetto al suo predecessore.

Partendo da ciò che potrebbe interessare maggiormente il consumatore finale, pare che Samsung abbia deciso di alzare ulteriormente l’asticella del prezzo per il dispositivo premium della gamma. Se da un lato la famiglia dei Samsung Galaxy S25 sarà in netta continuità con i top di gamma attualmente in commercio, per Samsung Galaxy S25 Ultra si potrebbe optare per una strada diversa.

Un leaker sul noto portale cinese Weibo afferma che i costi di produzione di Samsung Galaxy S25 Ultra per l’azienda hanno subìto un rincaro di circa 110 dollari rispetto a Samsung Galaxy S24 Ultra: se il colosso coreano dovesse decidere di affidare i maggiori costi di produzione interamente al consumatore, il prossimo flagship dell’azienda potrebbe costare circa 100 dollari/euro in più rispetto al modello di quest’anno.

Questo piazzerebbe Samsung Galaxy S25 Ultra nel podio dei dispositivi di massa più costosi in assoluto, superando iPhone 16 Pro Max e, di parecchio, anche Google Pixel 9 Pro XL (sebbene quest’ultimo gareggi in una fascia differente). Il rincaro sarebbe dovuto all’hardware scelto, con la maggior parte dei costi di produzione coperti dallo Snapdragon 8 Elite che, da solo, costa circa il 30% in più rispetto al processore della generazione precedente.

Se a questo ci aggiungiamo i vari rumor che vedono l’impiego di una nuova fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel e un nuovo pannello con luminosità ancora maggiore, il quadro risulta ancora più completo. Il leaker però afferma che Samsung potrebbe decidere di tagliare alcuni costi di produzione, ed in questo caso la scelta ricadrebbe proprio sul nuovo pannello, che potrebbe essere scartato per continuare ad utilizzare quello dell’attuale generazione.

Ecco il design di Samsung Galaxy S25 Ultra in un nuovo dummy

Archiviato il capitolo sul probabile prezzo di listino, torniamo a parlare del design di Samsung Galaxy S25 Ultra grazie ad una nuova unità dummy condivisa su X dal leaker Jukanlosreve. Nelle immagini più in basso potete visionare il dispositivo nelle colorazioni nera e bianca e, sebbene non si tratti di un dispositivo vero né di un prototipo, possiamo farci un’idea di quelle che potrebbero essere le differenze rispetto a Galaxy S24 Ultra.

Il retro del dispositivo si presenta quasi identico, con i sensori fotografici disposti a semaforo. Da Samsung Galaxy Z Fold6 il nuovo dispositivo potrebbe però prendere in prestito gli anelli concentrici attorno alle fotocamere, non presenti per esempio su Galaxy S24 Ultra. Anche l’ergonomia del dispositivo potrebbe migliorare rispetto all’attuale modello, grazie ad un design meno spigoloso e con i bordi più stondati, seppur con un raggio di curvatura abbastanza ridotto al minimo.