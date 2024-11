Avete bisogno di un nuovo smartphone Android, ma state aspettando le offerte del Black Friday? Con la proposta Amazon per POCO F6 non c’è bisogno di attendere: sul sito sono disponibili le offerte del “Black Friday in anticipo“, e lo smartphone risulta in super sconto sia nella versione da 8-256 GB sia in quella da 12-512 GB. Vediamo come approfittarne subito.

POCO F6 scende al minimo storico in offerta su Amazon

POCO F6 è stato lanciato la scorsa primavera in compagnia del fratello maggiore POCO F6 Pro ed è stato fin da subito proposto come un prodotto che punta sul rapporto qualità prezzo. Lo smartphone Android offre un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e un refresh rate fino a 120 Hz, e viene mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, al cui fianco trovano spazio (come anticipato) 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna (a seconda della versione scelta).

A livello fotografico il dispositivo propone tre sensori, capeggiati da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP. Lato connettività non mancano 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB Type-C, e la batteria risulta uno dei punti di forza: a bordo ci sono 5000 mAh affiancati a una tecnologia di ricarica rapida cablata da 90 W. Lo smartphone POCO ha debuttato con Android 14 e HyperOS, la più recente versione della personalizzazione di casa Xiaomi, e sarà tra i primi del brand ad accogliere l’aggiornamento ad Android 15 con HyperOS 2.0.

POCO F6 ha esordito al prezzo consigliato di 449,90 euro (8-256 GB) e di 499,90 euro (12-512 GB), ma in queste ore potete acquistare entrambe le versioni a prezzi decisamente più intriganti, con consegna in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile. Se non avete bisogno di tanta memoria potete “accontentarvi” della variante meno costosa (8-256 GB), proposta in offerta su Amazon a 309,90 euro nelle colorazioni Nero, Verde e Oro; se volete di più potete aggiungere 30 euro (per un totale di 339,90 euro) e portarvi a casa la versione 12-512 GB, scegliendo sempre tra le tre colorazioni. In tutti i casi parliamo del minimo storico per il sito.

