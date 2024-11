Samsung, Qualcomm e Google stanno collaborando alla realizzazione di una nuova versione di Android dedicata ai dispositivi XR e che dovrebbe essere lanciata con il nome di Android XR.

Ad oggi sono pochi i dettagli noti su questa nuova versione del sistema operativo del colosso di Mountain View e nelle scorse ore è emerso qualche interessante particolare su come dovrebbe integrarsi con Android sui dispositivi mobile.

Nuovi indizi sull’arrivo di Android XR

Nei giorni scorsi Google ha rilasciato la prima versione beta di Android 15 QPR2 e tra le varie novità che porta con sé (trovate il nostro articolo dedicato qui), vi è anche un’applicazione chiamata Android Glasses Core.

Si tratta di un’app di sistema privilegiata situata nella partizione del prodotto e il nome del suo pacchetto è com.google.android.glasses.core mentre fino a questo momento non è mai stato rilasciato un suo file APK.

Ad oggi Android Glasses Core in Android 15 QPR2 Beta 1 è un pacchetto vuoto e ciò significa che ci sono pochissime informazioni che possiamo apprendere sul suo conto.

Pare che Android Glasses Core sia in realtà l’app companion per gli occhiali smart Google Glass Enterprise Edition 2, lanciati da Google nel 2019 e se viene installata su uno smartphone Android consente lo streaming di app dal telefono sugli smart glass e la modifica di tante opzioni.

Google ha terminato il supporto per Google Glass Enterprise Edition 2 l’anno scorso e non ha annunciato piani per rilasciarne un altro paio e, pertanto, non sembra avere senso aggiornare l’app Android Glasses Core. Inoltre, l’applicazione trovata in Android 15 QPR2 Beta 1 non è solo più recente ma ha anche una nuova icona.

Ebbene, ciò suggerisce che Google abbia intenzione di riutilizzare l’app Android Glasses Core per i prossimi prodotti che eseguono Android XR, sfruttando così parte del lavoro già svolto per l’app companion dei suoi occhiali smart.

Android XR dovrebbe essere lanciato il prossimo anno.