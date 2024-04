È un aprile ricco di novità targate Motorola. Dopo l’annuncio del nuovo Moto G04s e le anticipazioni su Motorola Edge 50 Pro, la casa alata ha annunciato il nuovo Motorola Moto G64 5G, uno smartphone Android di fascia medio-bassa che arricchisce l’attuale generazione della famiglia Moto G.

Sulla carta e sul fronte del design, l’ultimo arrivato non si differenzia molto dal fratello minore Moto G54 5G (annunciato alla fine dell’estate del 2023) ma lo migliora probabilmente “nei punti giusti”. Scopriamo tutti i dettagli.

Motorola Moto G64 5G è ufficiale

Motorola Moto G64 5G viene pubblicizzato come uno smartphone per l’intrattenimento alla velocità del 5G: ciò è vero, pur trattandosi di un dispositivo che si colloca nella fascia medio-bassa del panorama Android e che sul fronte del design ricorda molto da vicino il fratello minore Moto G54 5G (anche se in questo caso Motorola dichiara una certificazione IP52).

Tutto ruota attorno al SoC Dimensity 7025 di MediaTek, soluzione che migliora il Dimensity 7020 (presente proprio su Moto G54) grazie a frequenze di clock più elevate, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Sul fronte della connettività, questa piattaforma consente al dispositivo di supportare le reti 5G (su 14 bande) in Dual SIM (slot ibrido, condiviso con la microSD), il Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), il Bluetooth 5.3, il GPS e l’NFC.

Motorola Moto G64 5G offre un ampio display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (in 20:9) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il pannello, circondato da cornici abbastanza generose (soprattutto il mento), è interrotto esclusivamente da un foro circolare e centrato che ospita la singola fotocamera anteriore da 16 megapixel, sfruttabile per lo sblocco con il volto in due dimensioni (il lettore delle impronte digitali è invece integrato nel tasto di accensione/spegnimento)

A proposito di fotocamere, al posteriore, all’interno di una placca rettangolare leggermente sporgente dalla scocca, troviamo il comparto fotografico principale doppio, che costituisce un altro passo in avanti rispetto a Moto G54: il sensore principale resta da 50 megapixel (con stabilizzazione ottica), affiancato stavolta da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel che rimpiazza la fotocamera macro da 2 megapixel. Completa il comparto multimediale l’audio stereo (doppio speaker) con supporto a Dolby Atmos e Moto Spatial Sound. È presente anche il jack audio da 3,5 mm.

Per quanto concerne il software, Motorola Moto G64 5G arriva sul mercato già aggiornato ad Android 14 e con un’interfaccia utente (la My UX) molto simile alla versione stock del sistema operativo, pur contenendo al suo interno alcune funzionalità di personalizzazione, sicurezza e produttività sviluppate direttamente da Motorola (Moto Secure, Moto Space, Moto Hub, Family Space 2.0, ThinkShield Protection). Sul fronte del supporto, lo smartphone riceverà un major update (è previsto l’aggiornamento ad Android 15) e tre anni di patch di sicurezza.

Chiude il pacchetto una generosissima batteria da ben 6.000 mAh che, in accoppiata con il SoC abbastanza parco sul fronte dei consumi, non faticherà a garantire agli utenti un’autonomia davvero notevole. Abbastanza veloce anche la ricarica rapida supportata: grazie alla tecnologia TurboPower 30, lo smartphone può infatti essere ricaricato a 30 W tramite la porta USB-C, sfruttando l’alimentatore fornito in confezione.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Motorola Moto G64 5G.

Dimensioni: 161,6 x 73,8 x 8,9 mm

x x Peso: 192 grammi

Display: IPS LCD da 6,5″ FHD+ (in 20:9) con refresh rate a 120 Hz

da (in 20:9) con refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 7025 (6 nm) con CPU octa-core e GPU IMG BXM-8-256

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB di memoria RAM, 128 o 256 GB di spazio di archiviazione

o di memoria RAM, o di spazio di archiviazione Fotocamera posteriore: doppia , principale da 50 MP (con OIS) + ultra-grandangolare da 8 MP (angolo di visione a 118°)

, principale da (con OIS) + ultra-grandangolare da (angolo di visione a 118°) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (Dual SIM), Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB-C

(Dual SIM), , , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 6000 mAh (ricarica rapida cablata a 30 W )

(ricarica rapida cablata a ) Sistema operativo: Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Motorola Moto G64 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi di Motorola Moto G64 5G

Il nuovo Motorola Moto G64 5G sarà disponibile prossimamente in India nelle tre colorazioni Ice Lilac, Mint Green e Pearl Blue e nelle due configurazioni 8+128 GB e 12+256 GB. Non sono ancora noti i prezzi di vendita per il mercato indiano.

Non sappiamo se questo smartphone, che come anticipato ha tanto in comune con il fratello minore Moto G54 5G, sia destinato ad arrivare sul mercato italiano (come fece il predecessore Moto G62 5G). Intano la casa alata si appresta a lanciare il nuovo Edge 50 Pro, smartphone di fascia alta che verrà annunciato in Italia il prossimo 16 aprile.