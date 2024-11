PayPal ha lanciato una nuova funzione che potrebbe rivelarsi utile per raccogliere soldi e condividere del denaro tra familiari e amici. Che si tratti di un regalo di gruppo, di un viaggio o di qualsiasi altra raccolta, la funzione Colletta di PayPal permette di facilitare le cose: vediamo come funziona.

Arriva la Colletta PayPal per raccogliere denaro tra amici e familiari

L’Italia è tra i primissimi Paesi al mondo in cui PayPal introduce la funzione Colletta per la raccolta fondi, con la quale gli utenti possono raccogliere denaro insieme ad amici e familiari e gestirlo per regali, viaggi, eventi speciali o quant’altro. Con questa novità gli utenti possono creare una colletta nell’app PayPal oppure online, invitare amici e familiari a contribuire alla raccolta di denaro, tenere traccia dei versamenti dei partecipanti e trasferire il denaro al proprio saldo PayPal per spenderli o inviarli al proprio conto corrente.

“La nostra vita quotidiana è intrecciata di connessioni: che si tratti di contribuire a un regalo di gruppo o organizzare un viaggio con persone care, PayPal è lì per semplificare questi momenti“, ha dichiarato Maria Teresa Minotti, Senior Country Director di PayPal Italia. “Siamo felici di presentare una soluzione gratuita e intuitiva per raccogliere e gestire il denaro per acquisti condivisi, pensata per aiutare i nostri clienti a vivere più serenamente ogni esperienza, sia dal punto di vista sociale che economico“.

Chi crea la colletta può invitare chiunque a contribuire alla raccolta, indipendentemente dal fatto che abbia o meno un conto PayPal: il link può essere condiviso tramite messaggi, e-mail o altre piattaforme (come WhatsApp, ad esempio). Le transazioni peer-to-peer sono protette da un monitoraggio delle frodi 24 ore su 24, e da una crittografia avanzata studiata per proteggere le transazioni dall’inizio alla fine.

Come creare una colletta nell’app PayPal? Bisogna selezionare “Invia e richiedi” nella barra inferiore, quindi premere sui tre puntini in alto a destra per accedere alle altre opzioni e selezionare “Crea una colletta“; a questo punto basta inserire un titolo, una descrizione, una data di scadenza e un obiettivo di importo facoltativo, per poi procedere con la condivisione del link via SMS, e-mail, WhatsApp e non solo. Una volta terminata la raccolta di denaro, è sufficiente premere su “Trasferisci” per trasferire il denaro al proprio saldo PayPal.

La procedura è gratuita, a meno che non sia necessaria una conversione di valuta o l’invio di denaro in valute diverse dall’euro a un conto estero. Per utilizzare la funzione Colletta è necessario disporre almeno della versione 8.75 dell’app PayPal per Android o iOS, ma in realtà anche con la versione precedente è accessibile la funzione simile denominata Raccolta Fondi: questa è accessibile dal menu laterale, selezionando “Raccogli denaro” e quindi “Raccogli denaro insieme agli amici“.