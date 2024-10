Nonostante l’enorme successo di Google Maps, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View lavora senza sosta al miglioramento di questo servizio, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

All’inizio di quest’anno l’app Android di Google Maps ha iniziato a mostrare le condizioni meteo nell’angolo in alto a sinistra, sotto la barra di ricerca e di recente gli sviluppatori hanno deciso di spostare tale funzione in un’altra parte dell’applicazione.

Google Maps introduce una piccola novità

Con l’ultima release dell’applicazione, le informazioni sulle condizioni meteo sono state spostate nel foglio “Ultimi aggiornamenti locali”, che è possibile aprire con uno scorrimento dal basso verso l’alto (oppure è possibile espanderlo leggermente toccando la scheda Esplora) e mostra agli utenti tutta una serie di informazioni e suggerimenti relativi alla determinata località visualizzata sulla mappa.

Pertanto, in virtù di tale modifica, quando il foglio “Ultimi aggiornamenti locali” è chiuso, il widget con le informazioni meteo è visibile nell’angolo in basso a destra mentre quando si va ad espandere tale foglio il widget si sposta nell’angolo in alto a destra, ove rimane per tutto il tempo in cui si interagisce con questa schermata.

Si tratta nel complesso di una piccola modifica che prova a rendere il livello della mappa un po’ meno disordinato e che arriva dopo quella con la quale il team di sviluppatori ha semplificato la barra inferiore, passando da cinque a tre schede.

Probabilmente chi è molto interessato alle condizioni meteo e all’indice di qualità dell’aria potrebbe preferire la precedente versione, con la quale tali informazioni avevano un po’ di visibilità in più.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app di Google Maps per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: