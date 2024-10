Google Voli, il servizio di Big G per trovare e prenotare voli con più di 300 agenzie di viaggi online e compagnie aeree partner, ha introdotto una nuova funzionalità con la quale ottenere il prezzo più basso.

Quando il risparmio economico vale più di tutto il resto

Accedendo alla schermata iniziale di Google Voli lo strumento di ricerca mostra in cima ai risultati le opzioni considerate migliori, ovvero quelle che uniscono praticità a convenienza. Ma, come spiega Google stesso, ci possono essere situazioni in cui si ha necessità di trovare l’offerta più economica possibile, anche a discapito della durata del viaggio o della sua praticità. Solitamente, infatti, per pochi (che è un parametro relativo) euro (o dollari) di differenza si predilige il viaggio più comodo e veloce. Ma non sempre e non per tutti è così.

Per rispondere a questa esigenza il colosso di Mountain View ha previsto una nuova scheda in Google Voli, denominata “Più economico” che consente di individuare l’offerta che costa meno. Non il volo più economico, ma il viaggio che al netto di tutti gli spostamenti costa meno. Così, per esempio, il viaggio che costa di meno di tutti è quello che prevede scali più lunghi, tratte dello stesso viaggio acquistate tramite più compagnie aeree o siti di prenotazioni di terze parti (che offrono prezzi inferiori rispetto a quelli della compagnia aerea stessa) o, ancora, prevedere di volare nuovamente verso un aeroporto diverso che si trova nella stessa città da cui sei partito o dover considerare trasferimenti con mezzi propri.

Insomma, le possibilità possono essere tante e Google Voli ne tiene conto andando, con la scheda Più economici a segnalare proprio i viaggi che, tenendo conto di tutto, costano meno. La nuova modalità di ricerca è stata introdotta già a partire da questa settimana ma l’aggiornamento a livello globale verrà completato entro le prossime due settimane permettendo a tutti coloro che utilizzano Google Voli di usufruire di questa novità.