Tra i servizi più popolari di Google un posto di rilievo spetta senza dubbio a Google Maps, servizio divenuto quasi indispensabile in tante occasioni e che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View prova a rendere sempre più ricco di funzionalità che possano rivelarsi comode nella vita di tutti i giorni.

Tra le novità via via implementate non vi sono soltanto quelle relative alle funzionalità del servizio ma anche modifiche grafiche alla sua interfaccia, una delle quali in queste ore sta raggiungendo un consistente quantitativo di utenti.

Una piccola modifica per l’interfaccia di Google Maps

Ci riferiamo ad una nuova combinazione di colori che, a dire del team di Google Maps, avrebbe dovuto essere implementata già lo scorso mese. La tavolozza dei colori sembra essere composta da blu acqua, verde menta e grigio. Ecco la vecchia interfaccia e quella nuova:

Al momento non è chiaro quanto diffusa sia la nuova interfaccia e tra i Paesi che per primi dovrebbero riceverla vi sono gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito.

Sebbene il team di Google affermi che la nuova combinazione dei colori ha lo scopo di riflettere il mondo reale in modo ancora più accurato, sono tanti gli utenti a non apprezzare la modifica (per alcuni è troppo luminosa). Alle critiche il colosso di Mountain View ha fino a questo momento risposto che le modifiche apportate hanno come obiettivo primario quello di aiutare gli utenti di Google Maps a comprendere meglio l’ambiente circostante durante la navigazione.

Ad ogni modo, per il momento pare che il colosso statunitense sia intenzionato a mantenere questa nuova combinazione di colori e gli utenti, pertanto, dovranno farsene una ragione. Potete scaricare l’ultima versione di Google Maps per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone Android di questo mese