I Google Pixel Watch ricevono l’aggiornamento di novembre 2024: ecco le novità

Dopo un mese di stop forzato per cercare di risolvere le problematiche che hanno accompagnato il rilascio di Wear OS 5 sui Pixel Watch di prima e seconda generazione, Google ha avviato il rilascio dell’aggiornamento di novembre 2024 per tutte e tre le generazioni di Google Pixel Watch.

Alla pari di qualsiasi aggiornamento che non include un Pixel Drop (l’ultimo è stato rilasciato nel mese di ottobre, anche se coinvolgeva solo app e servizi), l’obiettivo è quello di implementare le più recenti patch di sicurezza e, in questo caso, risolvere tutti i problemi legati al rilascio di Wear OS 5 sui due smartwatch più datati.

Per i Google Pixel Watch c’è l’aggiornamento di novembre 2024

Come anticipato in apertura, Google ha recentemente avviato il rilascio del nuovo aggiornamento mensile per i propri smartwatch Pixel Watch, Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3: per i due dispositivi più vecchi, riprende la distribuzione di Wear OS 5, già disponibile sul modello più recente.

Questo nuovo aggiornamento, in distribuzione globale tramite la build AW2A.241105.0112, va a implementare sugli smartwatch del colosso di Mountain View le patch di sicurezza aggiornate a novembre 2024, non ancora dettagliate sul portale dedicato.

Le note di rilascio

Di seguito, invece, riportiamo le note di rilascio che accompagnano il nuovo aggiornamento mensile distribuito da Google per i suoi smartwatch.

Con questo aggiornamento, gli utenti di Pixel Watch 1 e 2 riprenderanno a ricevere l’aggiornamento Wear OS 5 a partire da oggi. Il lancio continuerà nel corso della prossima settimana in fasi a seconda dell’operatore e del dispositivo. Gli utenti riceveranno una notifica sul loro orologio una volta che l’aggiornamento software sarà disponibile per il loro dispositivo. Ti invitiamo ad aggiornare per ricevere il software più recente. Cosa è incluso

Pixel Watch 3: aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug

Pixel Watch 1 e Pixel Watch 2: l’aggiornamento software include un upgrade a Wear OS 5, tra cui nuove funzionalità, numerose correzioni di bug e aggiornamenti delle prestazioni. Sono disponibili anche aggiornamenti del Play Store per controlli della fotocamera migliorati e Pixel Recorder.

Il prossimo aggiornamento per gli smartwatch Made by Google è previsto a marzo 2025

Come introduzione alle note di rilascio fornite da Google, possiamo trovare un passaggio abbastanza anomalo rispetto a ciò a cui il team di sviluppo ci ha abituati.

I dispositivi Pixel Watch 1, Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3 riceveranno l’aggiornamento software di novembre 2024, mentre il prossimo aggiornamento è previsto per marzo 2025.

Non vi sono conferme ufficiali sui motivi che si celano dietro questa decisione ma potremmo provare ad avanzare alcune ipotesi:

I problemi che si sono manifestati in seguito al primo rilascio di Wear OS 5 sugli smartwatch Made by Google delle prime due generazioni. Il team di sviluppo potrebbe avere deciso di “prendersi del tempo” per risolvere tutti i problemi e rilasciare un nuovo, corposo, aggiornamento.

sugli smartwatch Made by Google delle prime due generazioni. Il team di sviluppo potrebbe avere deciso di “prendersi del tempo” per risolvere tutti i problemi e rilasciare un nuovo, corposo, aggiornamento. I grossi cambiamenti nello scheduling di Android che porteranno a un rilascio anticipato di Android 16 potrebbero avere spinto il team di sviluppo ad accantonare sviluppi ulteriori di Wear OS 5 per concentrarsi su ciò che verrà dopo.

Solo il tempo ci dirà se una di queste ipotesi (o entrambe) si rivelerà corretta o se Big G tornerà sui suoi passi, rilasciando un nuovo aggiornamento (seppur minore) nei prossimi tre mesi.

Come aggiornare i Google Pixel Watch