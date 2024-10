A un paio di settimane dal rilascio dell’aggiornamento di settembre 2024 che ha portato con sé il nuovo Wear OS 5, veniamo a conoscenza del fatto che Google ha dovuto ritirare l’aggiornamento per i propri Pixel Watch di prima e seconda generazione.

L’aggiornamento, che porta sui vecchi modelli anche una novità che ha debuttato col più recente modello di terza generazione, sembra avere causato alcuni problemi a un buon numero di utenti, rendendo inutilizzabile lo smartwatch. Scopriamo tutti i dettagli.

Ritirato l’aggiornamento a Wear OS 5 per i Google Pixel Watch 1 e 2

Wear OS 5, la più recente versione di Wear OS che è stata annunciata lo scorso 15 maggio e che, dopo aver debuttato con i Galaxy Watch 7 di Samsung, è stata scelta come sistema operativo per lo smartwatch Made by Google presentato ufficialmente il 13 agosto, ha iniziato ad arrivare sui Google Pixel Watch 1 e Pixel Watch 2 (trovate qua la nostra recensione) il 24 settembre scorso, data in cui Google aveva avviato il rilascio graduale dell’aggiornamento.

A pochi giorni dall’annuncio del major update per i “vecchi” smartwatch, precisamente due giorni dopo (il 26 settembre 2024), lo stesso colosso di Mountain View ha dovuto sospendere il rollout dell’aggiornamento perché alcuni utenti hanno riscontrato il blocco totale del dispositivo. Attualmente il team di sviluppo sta lavorando per risolvere i problemi e riprendere il rollout dell’aggiornamento:

Prevediamo di riprendere l’implementazione di WearOS 5 su questi dispositivi più avanti nel corso dell’anno, una volta risolti i problemi osservati, e condivideremo ulteriori aggiornamenti con la nostra community non appena saranno disponibili.

Google suggerisce un paio di soluzioni momentanee, in attesa della risoluzione del problema

Per coloro che hanno, ahinoi, sperimentato un problema del genere sul proprio smartwatch in seguito all’aggiornamento, Google suggerisce di provare ad effettuare un hard reset o, addirittura, di ripristinare lo smartwatch alle impostazioni di fabbrica:

Nel primo caso, bisognerà tenere premuti la corona e il tasto laterale per almeno 35 secondi finché non comparirà la Big G in bianco. A questo punto l’orologio dovrebbe tornare a funzionare.

e il per almeno finché non comparirà la Big G in bianco. A questo punto l’orologio dovrebbe tornare a funzionare. Se invece non dovesse bastare questo riavvio forzato, bisognerà ricorrere al ripristino alle impostazioni di fabbrica, operazione che comporta la perdita di tutti i dati presenti sull’orologio. Fatta questa doverosa premessa, seguire dallo smartwatch il percorso “Impostazioni > Generali > Ripristina”, effettuare un tap su “Ripristina” e inserire il PIN per confermare.

Se nessuna delle due opzioni precedenti funziona, si può tentare con il ripristino attraverso Fastboot . Accendere l’orologio e, non appena compare il logo Big G in bianco, toccare contemporaneamente i bordi in alto a sinistra e in basso a destra dell’orologio.

.

Scorrere, tramite il pulsante laterale, fino a “Recovery Mode” e premere la corona. Quando compare il messaggio “No Command”, tenere premuta la corona e scorrere verso l’alto sullo schermo in contemporanea. Scorrere verso il basso (tramite il pulsante laterale) fino a “Cancella dati/Ripristino impostazioni di fabbrica”. Scorrere verso destra per reimpostare orologio e PIN. Scorrere nuovamente verso destra per conferma.



Wear OS 5 porta una caratteristica di Pixel Watch 3 sui vecchi modelli

Al netto delle problematiche sopra descritte, l’aggiornamento a Wear OS 5 porta alcuni pezzi di Pixel Watch 3 sui modelli di prima e seconda generazione.

Con il modello più recente, il colosso di Mountain View ha introdotto una nuova schermata per quando lo smartwatch è messo in carica: rispetto alla versione disponibile in precedenza, che mostrava ora, percentuale di ricarica e anello visuale della percentuale di ricarica dello stesso colore (in verde), la nuova schermata presenta un numero maggiore di informazioni e colori diversi.

L’orologio, sempre su due linee, ha le cifre in bianco. La percentuale di carica, sempre in alto, è ora in colore giallo (come l’anello che mostra visivamente la percentuale di ricarica). A sinistra dell’orologio viene mostrata la prossima sveglia (qualora impostata).

A differenza di Pixel Watch 3, che mostra il tempo residuo al completamento della ricarica a destra dell’orologio, i Pixel Watch 1 e Watch 2 mostrano la data odierna. È possibile che in futuro, magari con un prossimo aggiornamento, la stima temporale per il completamento della ricarica venga distribuita anche sui vecchi modelli dello smartwatch Made by Google.