Il Black Friday regala sempre tantissime offerte, ma alle volte i prezzi più intriganti capitano quando meno te lo aspetti: è proprio questo il caso di Google Pixel 9, in sconto su Amazon a un super prezzo. Vediamo come approfittarne subito.

Google Pixel 9 in breve

Google Pixel 9 è il modello più compatto della gamma lanciata i mesi scorsi dalla casa di Mountain View. Offre un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2424 pixel e luminosità di picco fino a 2700 nit, è alimentato dal processore Tensor G4 di Google, progettato per ottimizzare le performance delle funzionalità AI avanzate, e supportato da 12 GB di RAM. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 48 MP. La batteria è da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 27 W e la ricarica wireless a 15 W (qui per la scheda tecnica completa).

Si tratta dello smartphone ideale per chi vuole avere un Pixel di ultima generazione e vuole risparmiare un po’ rispetto a Pixel 9 Pro, oppure per chi non sopporta le dimensioni dell’altro fratello maggiore (Pixel 9 Pro XL).

Che prezzo per Google Pixel 9 in offerta

Google Pixel 9 è stato presentato a metà agosto al prezzo consigliato di 899 euro (versione da 128 GB), ma in questo momento potete portarvelo a casa per molto meno. Senza aspettare le offerte del Black Friday, che si apriranno su Amazon il prossimo 21 novembre, potete acquistare lo smartphone nella colorazione Verde matcha a 706,77 euro, con spedizione gratuita e consegna in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile).

Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo (o qui sopra) potete consultare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

