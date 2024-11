Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, il Singles’ Day entra nel vivo (qui trovi tutte le offerte migliori del giorno aggiornate) e Unieuro è uno dei protagonisti principali. Lo store ha lanciato la sua promo, garantendo uno sconto extra del 22% al carrello su tantissimi prodotti per tutta la giornata di oggi, lunedì 11 novembre 2024.

Si tratta di un vero e proprio anticipo di Black Friday che consente agli utenti di uno sconto vero e significativo, in particolare, su smartphone e tablet Android oltre che su accessori come smartwatch, smartband e cuffie. Vediamo i dettagli della promo di Unieuro per il Singles’ Day.

Unieuro lancia la promo del Singles’ Day: extra sconto del 22%

La promozione lanciata da Unieuro è semplice e molto conveniente: sui prodotti selezionati, infatti, lo store garantisce il 22% di extra sconto. Non c’è bisogno di codici o di seguire procedure particolari. Basta aggiungere il prodotto al carrello (l’offerta vale anche in caso di acquisto di più prodotti) per ottenere lo sconto immediato.

L’unico requisito da rispettare è quello della spesa minima di 199 euro. In offerta ci sono tantissimi prodotti in offerta, con smartphone e tablet Android in prima linea ma anche con tanti accessori tech di sicuro interesse.

Le offerte sono valide sullo store online di Unieuro, con possibilità di consegna a casa o di ritiro in negozio. È sempre possibile, inoltre, optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna, selezionando l’apposito metodo di pagamento al momento del check-out.

Per accedere all’elenco completo delle offerte basta seguire il link qui di sotto:

Le migliori offerte del Singles’ Day di Unieuro

Ecco le migliori offerte del Singles’ Day di Unieuro per smartphone e tablet Android oltre che per accessori come smartwatch e smartband:

