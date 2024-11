L’11 novembre è finalmente arrivato, e con esso il Single’s Day, la giornata di sconti che ormai ha spopolato a livello globale. Quest’anno, le offerte su smartphone e smartwatch Android non sono da meno e potrebbero addirittura competere con i ribassi del Black Friday, spesso anticipando i prezzi più convenienti della stagione. Per non perderti tutte le offerte più allettanti, soprattutto quelle che durano pochi minuti perché vanno a ruba, seguici sul canale Telegram Prezzi.Tech e attiva le notifiche.

In questa guida aggiornata abbiamo raccolto le offerte più intriganti su dispositivi Android, con una panoramica degli sconti già attivi. Per chi ha puntato a lungo un nuovo smartphone, il Single’s Day potrebbe essere un’ottima opportunità, con sconti su top di gamma e modelli di fascia media presso i principali e-commerce. Quest’anno, MediaWorld e Amazon si sono mosse in anticipo, attivando promozioni già dal 9 novembre, e, sebbene alcuni prodotti siano già esauriti, restano ancora tante occasioni da non perdere, insieme a ulteriori store che si aggiungono alla festa.

Single’s Day: una giornata di offerte sempre più importante

Il Single’s Day, o Festa dei Single, si tiene ogni anno l’11 novembre e si è rapidamente evoluto in uno degli appuntamenti più attesi per gli acquisti tech. Nato in Cina negli anni ‘90, è ora celebrato su scala globale e, per volumi di vendite, ha già superato i giganti occidentali come il Black Friday. La scelta del 11/11 non è casuale: la sequenza di “1” simboleggia l’individualità e celebra il concetto di “single”.

Negli anni, il colosso cinese Alibaba ha portato il Single’s Day a livelli internazionali, trasformandolo in una maratona di sconti che attrae appassionati di tecnologia in cerca del dispositivo perfetto. Grazie alla partecipazione di piattaforme come Amazon e numerosi rivenditori tech, anche in Italia possiamo ora approfittare di offerte eccezionali che includono smartphone, tablet e accessori Android, anticipando gli acquisti di Natale.

Offerte Single’s Day 2024: quelle da non perdere

Ecco una selezione delle migliori offerte ancora disponibili:

Se vuoi una selezione di offerte più in generale sulla tecnologia, dai un occhio alle migliori offerte tech del Single’s Day su TuttoTech.

Dove trovare le offerte del Single’s Day

Tante altre offerte vi aspettano, ecco dove trovare le offerte del Single’s Day dei vari store:

A festeggiare in grande ci pensa anche Aliexpress che ha previsto una serie di coupon sconto in base alla spesa. Qualche esempio? Samsung Galaxy S24 da 256 GB con Snapdragon 8 Gen 3 a 497€ col codice ITAE80, oppure POCO X6 Pro a 187 euro col codice ITAE25.