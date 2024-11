Sebbene per la parte finale del 2025 sia attesa la serie Google Pixel 10, il colosso di Mountain View è già al lavoro sul processore che sarà usato sulla generazione successiva, ossia Google Tensor G6 (nome in codice Malibu), sul cui conto nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli.

Stando a quanto emergerebbe da alcuni documenti relativi alla progettazione di quello che sarà il processore di Google Pixel 11, il team del colosso di Mountain View è consapevole che la batteria rappresenta uno dei problemi più significativi tra quelli riscontrati dagli utenti e quanto possa essere importante garantire una buona autonomia per un eventuale successo del prodotto.

Cosa Google spera di garantire con Tensor G6

Sempre in tali documenti viene riportato che gli utenti si aspettano un’autonomia di almeno 36 ore, dato che probabilmente emerge da una serie di sondaggi condotti dal colosso statunitense al fine di valutare il grado di soddisfazione degli utenti e le loro aspettative sulle future generazioni.

Non è chiaro se questa aspettativa sia in definitiva ciò che Google vuole riuscire a garantire agli utenti con il processore Tensor G6 o se sia soltanto qualcosa che vuole tenere a mente, magari come punto di partenza per ambire a risultati migliori.

Un altro problema particolarmente sentito dagli utenti Google Pixel è quello relativo al surriscaldamento, tanto che questa sarebbe la prima ragione per cui vi sono richieste di reso degli smartphone.

Pare che a tal riguardo il colosso statunitense si aspetti di ottenere dei progressi già con il processore di Google Pixel 10, per poi avere ulteriori miglioramenti con Tensor G6.

Tra le altre curiosità di questi documenti vi sono gli obiettivi di spesa di Google: pare, infatti, che per rendere “l’attività sostenibile” il chip non debba costare oltre 65 dollari, risultato che al momento non è stato ancora conseguito. Per centrare l’obiettivo il colosso di Mountain View potrebbe provare a rendere Tensor G6 più piccolo, rimuovendo alcuni componenti (come il supporto ray tracing per la GPU e alcuni core).

Ad ogni modo, al momento non ci sono decisioni definitive.