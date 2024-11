L’aggiornamento più recente distribuito da Samsung per alcuni suoi modelli potrebbe bloccare Android Auto. La buona notizia è che il problema è facilmente risolvibile, dato che è legato all’attivazione di una nuova impostazione che potreste aver abilitato: vediamo come fare per far tornare tutto a funzionare nel modo corretto.

Android Auto si blocca sui Samsung? Il problema potrebbe essere questo: come risolvere

Come abbiamo visto, Samsung sta distribuendo l’aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre 2024 per i suoi smartphone e tablet, compresi i flagship Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Insieme alle correzioni di sicurezza più recenti, a partire dai firmware S92*BXXS4AXJB il produttore ha aggiunto un’altra novità che riguarda sempre la sicurezza: attivando il “Blocco automatico” e le “Restrizioni massime“, non sarà più possibile collegare dispositivi USB se non per la ricarica.

Il normale Blocco automatico impedisce (tra le altre cose) a caricabatterie, computer e altri dispositivi dannosi eventualmente connessi tramite cavo USB di inviare comandi allo smartphone, ma con “Restrizioni massime” si può fare un passo oltre: attivandole (di default sono disattivate), gli altri dispositivi non saranno più in grado di connettersi allo smartphone tramite un cavo USB, in modo da impedire ad altri di accedere ai dati.

Come probabilmente avrete intuito arrivati a questo punto, se avete attivato queste restrizioni massime non riuscirete più a utilizzare correttamente Android Auto. La buona notizia è che per tornare al normale funzionamento e risolvere il problema bastano pochi secondi: recatevi in “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Blocco automatico“, disattivate “Restrizioni massime” (vi verrà chiesto il PIN o lo sblocco biometrico) e riavviate lo smartphone. In questo modo non dovreste più avere alcun problema con Android Auto sul vostro Samsung Galaxy.

Se volete continuare a utilizzare “Restrizioni massime” con il vostro Samsung senza avere problemi con Android Auto, potete utilizzare un adattatore wireless, come ad esempio il nuovo dongle AAWireless TWO appena lanciato in Italia o Motorola MA1.