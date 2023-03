È passato poco più di un anno da quando Motorola, in occasione del CES 2022 di Las Vegas, presentò il suo nuovo dongle per Android Auto MA1.

Si tratta di un dispositivo che permette, previa compatibilità del vostro smartphone, di utilizzare Android Auto in modalità wireless sulle vetture che supportano unicamente il collegamento cablato.

Motorola MA1 è disponibile su Amazon Italia

Il dispositivo in questione dunque si occupa di aggiungere il supporto ad Android Auto wireless tramite la porta USB della vettura, l’adattatore consente quindi al conducente di connettersi al sistema infotainment del proprio veicolo senza la necessità di utilizzare un cavo.

Motorola MA1 ha un costo di 89,99 euro e può essere utilizzato con qualsiasi automobile che supporti Android Auto cablato, è sufficiente collegare l’adattatore alla porta USB della vettura e provvedere ad accoppiare il proprio smartphone via Bluetooth.

È bene precisare che il dongle non si occupa di installare Android Auto sulla vostra vettura, che deve dunque esserne già equipaggiata di suo, inoltre per poter utilizzare Android Auto in modalità wireless è necessario uno smartphone con una versione di Android uguale o superiore alla 11.

Qualora foste interessati all’acquisto, rendendo la vostra vettura dotata di Android Auto in modalità wireless, vi basta seguire il link qui sotto.

Acquista Motorola MA1 su Amazon

