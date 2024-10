Si è fatto attendere non poco, ma finalmente il nuovo dongle AAWireless TWO — che porta Android Auto nelle vostre vetture con tutta la comodità di un collegamento senza fili — è disponibile in Italia e può essere acquistato già a partire da oggi.

AAWireless TWO è disponibile: dove acquistarlo e a che prezzo

Che l’arrivo sul mercato di AAWireless TWO fosse ormai imminente l’avevamo capito in tempi non sospetti e finalmente ci siamo. Presentato ufficialmente al mondo in occasione CES 2024 di Las Vegas, questo nuovo adattatore è il successore del dongle per Android Auto wireless più famoso sul mercato e rappresenta l’espressione tecnicamente più aggiornata di un progetto nato in origine per offrire agli utenti uno metodo per straformare dei vecchi dispositivi Android in accessori di questo tipo.

Come si accennava poco sopra, AAWireless TWO era stato annunciato ufficialmente al CES 2024 e, dopo che nelle scorse settimane il produttore ne aveva confermato la messa in vendita a partire dal 20 ottobre, il momento che tanti appassionati stavano aspettando è arrivato.

AAWireless TWO è disponibile all’acquisto al prezzo di listino di 59,99 euro direttamente sul sito ufficiale del produttore. Alla spesa finale occorre aggiungere le spese di spedizione (nel caso di chi vi scrive, ammontano ad 8 euro). La pagina dedicata contiene anche un caveat: “A causa dell’elevata domanda, i tempi di spedizione potrebbero attualmente essere prolungati fino a 10 giorni”. Senza ulteriori indugi, ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista AAWireless TWO a 59,99 euro sul sito ufficiale

Le novità di AAWireless TWO in breve

AAWireless TWO è contraddistinto da design rinnovato, con dimensioni ridotte del 30% e un LED di stato ben visibile che semplifica le operazioni di accoppiamento allo smartphone e non solo; si seegnala la presenza di un nuovo tasto multifunzione che, tra le altre cose, rende più immediato il passaggio da uno smartphone connesso ad un altro, permette di mettere in pausa la connessione ad un dispositivo e può essere personalizzato dall’app ufficiale (eccola sul Google Play Store).

L’unico vero neo è la mancanza del supporto per CarPlay, supportato solo in beta dalla prima generazione. A tal proposito si segnala che per l’inizio 2025 è atteso un nuovo AAWireless 2+ che supporterà sia Android Auto che Apple CarPlay.