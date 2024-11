Amazfit Balance accoglie in queste ore un nuovo aggiornamento software che va a perfezionare quanto abbiamo visto qualche settimana fa: la versione in distribuzione è la 3.23.4.1 e non richiede un download particolarmente pesante. Andiamo a scoprire quali sono i cambiamenti di questo ulteriore update.

C’è un nuovo aggiornamento per Amazfit Balance

Due mesi fa Amazfit Balance ha ricevuto un importante aggiornamento con nuove interessanti funzionalità riguardanti le notifiche, lo sport e il sonno. Si trattava della versione 3.22.7.11, arrivata in Italia a distanza di qualche giorno dall’avvio del rollout negli Stati Uniti. Il changelog includeva la possibilità di attivare Zepp Flow per far leggere le notifiche, l’aggiunta di Hyrox Race tra le modalità sportive, del riconoscimento dei colpi nel padel, le indicazioni passo passo durante la navigazione con avvisi di deviazione del percorso, miglioramenti per il centro notifiche (con supporto alla sincronizzazione del centro notifiche di Android), una rinnovata tastiera e vari miglioramenti per il monitoraggio del sonno e alcune attività (come nuoto, corsa su pista e alpinismo).

Il nuovo aggiornamento porta con sé la versione 3.23.4.1 e fa uno step in più, senza andare tuttavia ad aggiungere particolari novità: lo si capisce già dal peso dell’update, che la scorsa volta era di più di 200 MB e questa volta supera a malapena i 10 MB. Il changelog cita nuovamente i cambiamenti del precedente update, ma a quanto pare le uniche novità consistono in ottimizzazioni e bugfix vari: probabilmente Amazfit aveva bisogno di perfezionare quanto abbiamo visto poco meno di un mese fa.

Per il momento non sono stati segnalati ulteriori cambiamenti, ma nel caso torneremo sull’argomento.

Come aggiornare Amazfit Balance

L’aggiornamento in questione è in distribuzione anche in Italia, quindi potrebbe essere già arrivato sul vostro polso. Per verificarne la disponibilità non dovete fare altro che aprire l’app Zepp (recentemente aggiornatasi in modo consistente) dallo smartphone collegato allo smartwatch, accedere alla scheda profilo, selezionare il dispositivo, scorrere e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora.