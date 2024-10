L’attesa non è stata poi così lunga: dopo qualche giorno di test beta che ha riguardato un numero ristretto di utenti, la nuova app Zepp inizia a farsi vedere in versione stabile sul Google Play Store. I possessori di smartwatch Amazfit possono dunque mettere le mani sulla rinnovata applicazione: vediamo come scaricarla.

La nuova app Zepp di Amazfit arriva sul Google Play Store

Il mese scorso vi abbiamo parlato della nuova versione dell’app Zepp, e abbiamo avuto modo di dargli un’occhiata grazie al programma beta dedicato ai possessori di Amazfit Balance. La nuova release porta in versione stabile il generale rinnovamento a livello di design e interfaccia utente della companion app dei prodotti del brand.

Abbiamo una barra di navigazione in basso che non è stata stravolta e che integra le schede Home, Esercizio, Aura e Dispositivo, utili per accedere alle varie macro sezioni. All’interno della scheda principale (Home) troviamo una nuova barra superiore per spostarci tra le varie sezioni: Panoramica, che mostra punteggi generali e le statistiche chiave (recupero, frequenza cardiaca, durata sonno e così via), Prontezza (con statistiche più specifiche), Dormire (con durata del sonno, ma anche informazioni più dettagliate sul riposo) e Sforzo.

La sezione Aura è dedicata all’assistente digitale di cui abbiamo avuto modo di parlare in modo in questi mesi, mentre nell’ultima scheda, Dispositivo, si possono visualizzare i singoli dispositivi associati all’account e all’app, come smartwatch e smart ring, ma anche acquistare o modificare i quadranti, avere accesso alle impostazioni, visualizzare informazioni sulla batteria residua, aggiornare il sistema e non solo. Contrariamente a prima ora ci si sposta lateralmente tra i dispositivi, e non attraverso un elenco verticale.

Download della nuova app Zepp

La rinnovata app Zepp di Amazfit inizia a farsi vedere in versione stabile sul Google Play Store dopo il periodo di beta: per scaricarla non dovete fare altro che seguire il badge qui in basso, che vi porterà direttamente al negozio virtuale della casa di Mountain View. Nel momento in cui stiamo scrivendo, la nuova versione non è ancora disponibile per tutti: come dichiarato dall’azienda, la distribuzione è graduale e raggiungerà tutti gli utenti nel giro di qualche giorno. Chi aveva installato la versione beta viene invitato a disinstallarla e a reinstallare la versione stabile del Play Store, in modo da proseguire normalmente con gli aggiornamenti.