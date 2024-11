Qualche sorpresa arriva dai dati diffusi in queste ore da nPerf: stiamo parlando del test di navigazione, che ha lo scopo di misurare con precisione i tempi di caricamento delle pagine web, concentrandosi in particolare sui siti più visitati nei vari Paesi. Come se la sarà cavata l’Italia? Andiamo a scoprirlo.

I risultati dei test di navigazione nPerf tra gennaio e settembre 2024

Disporre di una buona velocità di caricamento di una pagina web è essenziale per avere un’esperienza fluida e piacevole, priva di tempi di attesa significativi. Questo può risultare importante in particolare per chi utilizza Internet per lavoro e studio, ma senza dimenticare l’intrattenimento, tra streaming video e gaming online. Il test di navigazione di nPerf consente di verificare la velocità e la qualità della connessione dal proprio dispositivo, e offre dati affidabili sulle performance del proprio operatore.

L’analisi di nPerf ha preso in considerazione 406.024 test di velocità Internet (per quanto riguarda l’Italia e gli operatori TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb) nell’applicazione disponibile su Android e iOS (download tramite il badge in fondo), in un tempo di nove mesi (dal 1° gennaio al 30 settembre 2024). Il nostro Paese offre una velocità di caricamento del sito web su Internet mobile di 2,9 secondi (in media), un risultato che a confronto con gli altri Paesi analizzati ci permette di salire sul gradino più basso del podio.

Il Paese più veloce è l’Irlanda (2 secondi), mentre il più lento risulta il Regno Unito (3,4 secondi): nel mezzo troviamo Francia (2,8 secondi), la già citata Italia (2,9 secondi), Germania (3 secondi), Portogallo e Spagna (entrambe con 3,2 secondi). Si tratta di buoni risultati per tutti, che si traducono in una buona navigazione web. Il test vuole misurare i tempi di caricamento concentrandosi su alcuni dei siti web più visitati in ciascun Paese, e per l’Italia troviamo ad esempio in lista Wikipedia, Google, Facebook e Yahoo (YouTube è escluso in quanto rientra nel test di streaming video).

Tutti quelli dotati di uno smartphone possono partecipare a test di questo tipo attraverso l’app nPerf, disponibile tramite Google Play Store e App Store per i dispositivi Android e iOS. All’interno dell’applicazione è presente un test gratuito apposito (test navigazione), affiancato da altre tipologie di prove pensate per mettere alla prova la connessione (test velocità e test streaming).