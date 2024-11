La maggior parte dei dispositivi con Android TV non dispone di tanta RAM, vantando solitamente 1,5 GB o al massimo 2 GB, quantitativo più che sufficiente per consentire al sistema di funzionare bene e garantire un’esperienza utente accettabile.

E una conferma in tal senso pare essere arrivata da Google, che per alcuni modelli di smart TV lanciati con a bordo Android TV 14 ritiene che 1 GB di RAM sia il requisito minimo sufficiente.

C’è da tenere presente che Android TV non supporta tante delle funzionalità disponibili invece sugli smartphone ed è questa la ragione principale per cui ha bisogno di un quantitativo minore di RAM per funzionare, tanto che per avere la necessaria certificazione di Google ai nuovi modelli è adesso richiesta la disponibilità di almeno 1 GB di RAM.

Ricordiamo che in precedenza le TV con risoluzione Full HD dovevano avere almeno 1,5 GB di RAM e quelle 4K almeno 2 GB di RAM per ottenere la certificazione per Android TV mentre Google adesso pare abbia deciso di abbassare il requisito minimo, passando a 1 GB per i modelli Full HD e 1,5 GB per quelli 4K, anche se i produttori devono definirli “dispositivi a bassa memoria”, in modo da poter sfruttare le varie ottimizzazioni di Android per questo tipo di device.

Il colosso di Mountain View sarebbe anche al lavoro per introdurre ulteriori ottimizzazioni in Android TV, in modo da fare funzionare meglio la piattaforma con le TV dotate di soltanto 1 GB di RAM.

Android TV verso un aggiornamento ogni due anni

E sempre a proposito di Android TV, nelle scorse ore si sono fatte insistenti le indiscrezioni secondo cui Google avrebbe deciso di passare ad una aggiornamento della piattaforma su base biennale, “saltando” così Android 15: ciò significherebbe che la prossima versione dell’OS dovrebbe essere basata su Android 16.

Del resto, se si considera che le persone normalmente cambiano TV ogni 5 o anche 10 anni, dando priorità ad aspetti come le dimensioni dello schermo e le specifiche hardware o il prezzo piuttosto che alle funzionalità software, non c’è da stupirsi per la decisione di Google.

Pare che il colosso di Mountain View abbia già comunicato privatamente questa novità ai suoi partner.

Per il prossimo aggiornamento di Android TV, pertanto, probabilmente ci sarà da avere pazienza sino al 2026. Staremo a vedere.