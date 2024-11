C’è un nuovo aggiornamento per Google Foto (solamente per Android e non per iOS). Il nuovo update interviene sulla pagina “Condivisione” che viene eliminata o più correttamente sostituita e integrata nel feed “Aggiornamenti”. Questa novità segue quella rilasciata nel mese di agosto che andava a sostituire la sezione Libreria con quella Raccolte così da rendere la ricerca dei contenuti ancora più semplice.

Cosa prevede l’aggiornamento di Google Foto

Prima di questo aggiornamento Google Foto prevedeva un’icona a forma di persona posta tra il tasto + e l’avatar del proprio profilo. Premendo su quel tasto si accedeva a diverse opzioni di condivisione come “Condividi con il partner” e “Crea album condiviso” e il carosello “Album e ricordi” e l’elenco “Conversazioni”.

Ora il team di Google ha modificato l’interfaccia utente andando a eliminare la pagina Condivisione in favore del feed Aggiornamenti. In questo modo nella barra in alto dell’applicazione è presente un’icona a forma di campanella che consente di “Vedere gli aggiornamenti recenti della condivisione, incluse le conversazioni e i link condivisi”. Premendo su questo tasto si apre il feed “Aggiornamenti” con il menu a tre puntini che consente di accedere alle attività di condivisione (link condivisi, ricordi condivisi e conversazioni) e direttamente alla sezione Conversazioni per visualizzare i messaggi scambiati.

Si tratta di un aggiornamento minimo ma che segue quelle che sono le scelte di Google. Da una parte, infatti, non sorprende più di tanto che Google Foto stia riducendo l’importanza del sistema di messaggistica Conversazioni integrato nell’app e dall’altra anche l’adozione dell’icona a forma di campanella è in linea con il design dell’interfaccia utente di tutte le altre app di Big G come Google Home, Play Store e YouTube.

Questo aggiornamento segue le possibili prossime novità di Google Foto sull’interfaccia di condivisione delle immagini, sull’indicazione delle immagini modificate con l’AI e sui cambiamenti della funzione Ricrea di Magic Editor.