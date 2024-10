Il team di Google Foto sta lavorando alla possibilità di migliorare le foto appena prima di inviarle attraverso un’opzione di condivisione “Migliora foto” che permette di effettuare le modifiche al volo.

Oggi possiamo vedere un’altra modifica che Google sta apportando alla funzionalità in arrivo grazie all’anteprima dell’interfaccia utente che ora ha un aspetto completamente diverso rispetto a poche settimane fa.

Google lavora per migliorare la condivisione delle immagini in Google Foto

La nuova interfaccia utente è più semplice e presenta un interruttore per migliorare automaticamente le immagini. Nella versione precedente la finestra di anteprima offriva un carosello con i tre filtri “Migliora”, “Caldo” e “Freddo”, mentre ora rimane solo l’opzione “Migliora”.

Attivando “Migliora” l’immagine diventa più vivida e disattivandola viene nuovamente visualizzata l’immagine originale per un migliore confronto tra le due versioni, mentre in precedenza bisognava toccare e tenere premuta l’anteprima per vedere l’immagine originale.

Google ha inoltre aggiunto opzioni per ritagliare, ruotare, capovolgere e apportare altre modifiche basilari all’immagine prima della condivisione. Ecco una dimostrazione della funzionalità allo stato attuale.

Queste novità al momento non sono ancora ampiamente disponibili, ma dovrebbero diventare accessibili per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.