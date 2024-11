Nelle ultime settimane sono state diverse le novità che hanno interessato Google Messaggi. Dall’introduzione di nuove misure di sicurezza al possibile restyling dell’interfaccia utente passando per la personalizzazione delle immagini dei contatti, il team di Google sta lavorando alacremente per rinnovare la sua app di messaggistica. Ora, analizzando il codice dell’ultima versione beta di Google Messaggi (versione messages.android_20241029_00_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic) emergono altre possibili novità molto interessanti che migliorerebbero l’esperienza di utilizzo dell’app.

Come cambiano le ricevute di lettura e il timestamp dei messaggi

Quest’estate si è iniziato a parlare di una possibile modifica delle ricevute di lettura. Ci sono quattro tipologie di ricevute con le rispettive animazioni: il messaggio è in fase di invio (simbolo dell’orologio), il messaggio è stato inviato (singola spunta), il messaggio è stato consegnato (doppia spunta) e il messaggio è stato letto (doppia spunta colorata). Nella versione attuale dell’app le ricevute di lettura vengono mostrate sotto la bolla di testo tra l’ora e la data e l’icona del lucchetto della crittografia RCS.

Ora alcuni utenti (non solo i beta tester) stanno ricevendo una nuova posizione delle ricevute di lettura che passano dall’esterno all’interno della bolla di testo. Oltre al cambio di posizione le ricevute di lettura sono cambiate anche esteticamente introducendo una nuova piccola animazione. Eccola:

Parallelamente la stessa versione beta introduce a una soluzione molto più comoda per visualizzare l’orario di invio e ricezione (timestamp) di un messaggio. Invece di selezionare ogni singolo messaggio Google sta lavorando a una soluzione molto più semplice per cui con una semplice gesture (scorrendo la schermata della conversazione verso sinistra) compare il timestamp di tutti i messaggi.

Sensitive Content Warnings, la protezione dei contenuti sensibili

Tra le novità sulla sicurezza previste da Google alla fine del mese scorso c’era anche quella legata all’introduzione degli avvisi sui contenuti sensibili. Questa funzionalità interviene automaticamente sulle immagini che contengono nudità andando a sfocarle per evitare che un utente possa ricevere senza volerlo un contenuto potenzialmente indesiderato. Si potrà ovviamente decidere di visualizzare comunque l’immagine (o ignorarla) ma prima bisognerà superare degli avvisi di rallentamento che includono risorse e opzioni per chiedere aiuto.

L’aspetto interessante che emerge analizzando il codice dell’ultima versione beta dell’app è che tali avvisi di rallentamento non sono rivolti solamente ai destinatari dei messaggi con contenuti sensibili ma anche gli stessi mittenti. Questi avvisi includono promemoria e indicazioni come “La persona in questa foto potrebbe non aver accettato di condividerla con altri” e “Stai vedendo questo perché sono attivi gli avvisi sui contenuti sensibili“. Una volta ricevuti gli avvisi si potrà decidere se inviare e visualizzare comunque quell’immagine, rinunciare a farlo e ignorare l’immagine ma anche scegliere di bloccare il numero ed eliminare il contenuto.

Il rilascio di questa funzionalità è previsto nei prossimi mesi su tutti i device a partire da Android 9 (compresi i dispositivi con Android Go). È importante ricordare che Sensitive Content Warnings funziona in locale sul dispositivo e non compromette la crittografia end-to-end nelle chat RCS. È inoltre attiva di default per i minorenni ma potrà essere disattivata nelle impostazioni di Android.

Scegliere tra due opzioni di risoluzione per l’invio delle foto

Inviare foto tramite app di messaggistica istantanea è molto comodo ma pone di dover scegliere se sacrificare la qualità per un invio più veloce e meno pesante o poter inviare una foto in alta risoluzione. Un dilemma che ha dovuto affrontare anche WhatsApp che ha poi previsto la possibilità di inviare anche immagini e video in HD scegliendo tra la risoluzione Standard o HD. Qualcosa di simile potrebbe accadere anche in Google Messaggi in quanto nell’ultima versione beta dell’app è possibile trovare due nuove icone nel Photo Picker, “HD” e “HD+”.

Quando si vuole condividere un’immagine si potrà scegliere tra l’opzione HD (che ne ottimizzerà la risoluzione) e quella HD+ (che manterrà intatta la risoluzione). Una volta scelta l’opzione la relativa icona comparirà insieme a un segno di spunta in basso a destra dell’immagine.