Volete un Samsung Galaxy S24 ma il processore Exynos utilizzato sulla versione proposta in Italia non vi convince? Quella di cui vi parliamo oggi potrebbe essere l’occasione giusta per acquistare Galaxy S24 in versione Snapdragon 8 Gen 3 a prezzo super scontato.

Vi abbiamo già parlato di questo smartphone e di come sia possibile acquistarlo in sconto, oggi però è nuovamente oggetto di una promozione nella versione da 256 GB che lo rende particolarmente allettante. Vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy S24 esiste anche in versione Snapdragon

Come probabilmente saprete, in questi anni Samsung sta commercializzando la sua gamma Galaxy S con una distinzione “consistente” in base al mercato: con l’eccezione della serie Galaxy S23, che ha visto il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 su tutta la gamma anche in Italia, in altri casi (come con la serie Galaxy S24) è stata spesso utilizzata la distinzione Exynos-Snapdragon, non apprezzata da tutti.

In Europa, e quindi in Italia, Samsung Galaxy S24 viene venduto nella versione dotata del chip Exynos 2400, così come il fratello maggiore Samsung Galaxy S24+, mentre Samsung Galaxy S24 Ultra è l’unico della serie a disporre anche da noi dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Questa differenza nei confronti delle varianti vendute in altri mercati (ad esempio negli Stati Uniti) non va giù a tutti, ma c’è un modo semplice di rimediare.

Il modello compatto di Samsung è infatti in promozione con uno sconto davvero consistente proprio nella versione dotata di SoC Snapdragon 8 Gen 3 e 256 GB di memoria interna UFS 4.0. Il resto della specifiche non subisce cambiamenti: troviamo sempre un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, 8 GB di RAM, tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e batteria da 4000 mAh.

Come forse saprete, Galaxy S24 dispone della One UI 6.1 basata su Android 14, ma nelle prossime settimane dovrebbe ricevere le novità della One UI 6.1.1 che ha debuttato su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 dopo il Galaxy Unpacked estivo. Uno dei punti di forza dello smartphone è costituito dal supporto software: Samsung promette 7 anni di aggiornamenti, tra sistema operativo e patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S24 con Snapdragon 8 Gen 3 è in super offerta

Samsung Galaxy S24 viene proposto in Italia nella versione Exynos con il prezzo consigliato di 989 euro (256 GB), ma su AliExpress potete acquistare la versione Snapdragon nella versione da 256 GB a 529,17 euro, con spedizione dalla Spagna e consegna rapida. Il prodotto è in versione Globale e la provenienza indicata è Cinese, tuttavia si trova già su suolo europeo (Spagna) indi per cui non sarà necessario pagare dogana. Per arrivare a questa cifra dovete digitare il coupon CDIT50. Trattandosi di un acquisto su Aliexpress lo “scotto” da pagare è sicuramente un minor assistenza e una garanzia limitata. Se comunque siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso: