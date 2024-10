Continuano a susseguirsi le anticipazioni relative a OnePlus 13, smartphone che il popolare produttore cinese ha in programma di presentare ufficialmente il 31 ottobre.

Oramai conosciamo tutte le principali caratteristiche del nuovo smartphone di punta di OnePlus, che nelle scorse ore ha voluto fornire qualche dettaglio anche sulla batteria e su altre chicche che potrà vantare.

Le ultime anticipazioni sulle caratteristiche di OnePlus 13

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, OnePlus 13 offrirà agli utenti un display performante da 6,82 pollici con risoluzione 2K, fino a 24 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione.

Per quanto riguarda il comparto audio, il produttore nelle scorse ore ha confermato che gli utenti potranno fare affidamento su un sistema di riduzione del rumore IA basato su 4 microfoni e sulla tecnologia Ultra-Linear Stereo Dual Speakers basata su Self-Developed Audio 2.0, che dovrebbe essere in grado di garantire un’esperienza immersiva nel gaming e durante la riproduzione di contenuti multimediali.

Ed ancora, tra le funzionalità dello smartphone vi saranno la tecnologia Super Signal Engineering 2.0 e speciali modalità per i diversi tipi di ambiente (metropolitana e concerto), un telecomando a infrarossi multifunzionale, NFC e USB 3.2 Gen1.

Passando alla batteria, il nuovo smartphone di OnePlus potrà contare su un’unità da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W via cavo (capace di caricarsi dallo 0% al 100% in 36 minuti) e a 50 W in modalità wireless, il tutto con incluso il protocollo 100W UFCS (Universal Fast Charging Standard), che consente l’utilizzo di caricabatterie di terze parti.

Tra le altre caratteristiche di OnePlus 13 non mancheranno una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario LYT-808 da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico LYT-600 da 50 megapixel e, dal punto di vista software, l’interfaccia ColorOS 15 basata su Android 15.

Appuntamento al 31 ottobre per la presentazione.