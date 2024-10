Nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dei display di OnePlus 13 e degli smartphone della serie Samsung Galaxy S25.

Tutto quello che c’è da sapere sul display di OnePlus 13

Iniziando da OnePlus 13, la cui presentazione in Cina è in programma per la prossima settimana, il team del produttore oramai da qualche giorno ha iniziato ad anticipare quelle che saranno le caratteristiche più importanti del nuovo smartphone.

OnePlus 13 potrà contare su uno schermo 2K che, a dire del produttore, sarà in grado di offrire una qualità visiva superiore alla media e supporterà la tecnologia glove touch (grazie alla quale gli utenti potranno interagire con il dispositivo anche indossando i guanti), la tecnologia Rain Touch 2.0 (che consentirà di usare il device anche se bagnato) e la tecnologia Lingxi Game Touch (migliora le prestazioni di gioco).

Tra le altre caratteristiche del display di OnePlus 13 troviamo la tecnologia Bright Eyes Eye Protection 2.0 (una serie di funzioni per salvaguardare la salute degli occhi), la certificazione German Rhine TUV Intelligent Eye Protection 4.0, il supporto a Dolby Vision e la certificazione DisplayMate A++.

Appuntamento al 31 ottobre per la presentazione ufficiale.

Una brutta notizia per Samsung Galaxy S25

Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe deciso di non usare una nuova generazione per quanto riguarda i pannelli dei suoi prossimi smartphone di punta.

E così la serie Samsung Galaxy S25 dovrebbe arrivare sul mercato con un pannello OLED M13, come la precedente generazione e tale decisione sarebbe stata presa dal colosso coreano per ridurre i costi di produzione dei suoi nuovi device.

I pannelli OLED M14, che possono vantare un importante miglioramento sia per quanto riguarda la luminosità che per la longevità, sono già utilizzati su iPhone 16 Pro e su Google Pixel 9 Pro, device rispetto ai quali la serie Samsung Galaxy S25 arriverà sul mercato con un piccolo gap da colmare.