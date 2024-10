Nel corso delle ultime ore sono giunte diverse dichiarazioni ufficiali e leak che tolgono ulteriormente il velo a OnePlus 13 e ASUS ROG Phone 9, modelli di smartphone che monteranno il nuovo chip Snapdragon 8 Elite realizzato da Qualcomm: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le funzionalità nel dettaglio.

OnePlus 13: prezzo, conferme per la fotocamera e non solo

L’utente TechHome 100 avrebbe condiviso sul social network X quello che potrebbe essere, a tutti gli effetti, il prezzo di OnePlus 13. Il nuovo smartphone di punta della compagnia avrà verosimilmente un costo di 4699 Yuan, pari a circa 659 dollari, risultando in un surplus di 50 dollari rispetto al precedente OnePlus 12. Non si escludono però promozioni esclusive per il lancio, che potrebbero abbattere leggermente il costo di partenza. OnePlus 13 sarà disponibile in tre colorazioni, rispettivamente White Dew Morning Light, Blues Hour e Obsidian Secret Realm.

A seguito dei leak inerenti i prezzi e il design, la compagnia cinese ha confermato nelle ultime ore alcune specifiche tecniche relative al comparto fotocamere di OnePlus 13. Entrando nello specifico, il nuovo smartphone top di gamma presenterà sul lato posteriore tre sensori da 50 megapixel, di cui il principale sarà rappresentato dal sensore Sony LYT-808 dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine, conservando quanto già visto in precedenza su OnePlus 12. A questo si andrà poi ad affiancare un sensore teleobiettivo a periscopio LYT600 con zoom ottico 3x e apertura f/2,6, oltre che un sensore ultra-wide con angolo di visione pari a 120 gradi, che sarà verosimilmente rappresentato da Samsung JN5.

La struttura rinnovata del sensore a periscopio, più leggera e sottile che in passato, consentirà una messa a fuoco più rapida e un’acquisizione più pulita dell’immagine. OnePlus ha inoltre condiviso alcune istantanee acquisite con il sensore teleobiettivo, evidenziando in particolare una miglior gestione dell’illuminazione e delle ombre.

A questo si aggiungerebbe poi un unboxing ufficiale della compagnia, che metterebbe ulteriormente in mostra il design del nuovo top di gamma. Presente ancora una volta la confezione rossa, già vista precedentemente su OnePlus 12, di cui ne condivide anche la struttura del modulo fotocamere. OnePlus 13 presenterà il nuovo chip Snapdragon 8 Elite al suo interno, accompagnato da 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna nella sua massima configurazione.

Vi ricordiamo infine che OnePlus 13 verrà presentato ufficialmente in occasione dell’evento fissato per il prossimo 31 ottobre, con l’uscita iniziale riservata al mercato cinese: non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare.

ASUS ROG Phone 9: design e specifiche attese

OnePlus 13 non è però l’unico protagonista dei leak di oggi, con il nuovo ASUS ROG Phone 9 che si mostra grazie ad un unboxing recentemente trapelato in rete, che ne mette in mostra il design e non solo. Nessun cambiamento evidente per il design, che prende a piene mani dal precedente ASUS ROG Phone 8, introducendo però materiali apparentemente di maggior qualità.

Anche in questo caso troveremo sotto il cofano il nuovo chip Snapdragon 8 Elite, portando dunque a significativi miglioramenti nelle prestazioni rispetto al modello immediatamente precedente, oltre che una riduzione pari al 30% del consumo energetico.

Stando a quanto dichiarato da una recente certificazione cinese, il nuovo smartphone di ASUS dovrebbe presentare una ricarica da 65 W di potenza, la stessa vista in passato. Non conosciamo invece le restanti specifiche tecniche, che verranno certamente divulgate a breve dalla compagnia. Per fare un rapido confronto, il precedente ASUS ROG Phone 8 offriva un display LTPO da 6,78 pollici di diagonale realizzato da Samsung con frequenza d’aggiornamento da 165 Hz, con un massimo di 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di memoria interna nella sua massima configurazione.

La stessa ASUS ha recentemente confermato che il nuovo smartphone verrà svelato ufficialmente il prossimo 19 novembre per il mercato globale: rimaniamo anche in questo caso in attesa di ulteriori aggiornamenti, verosimilmente in arrivo nei prossimi giorni.