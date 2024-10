State cercando uno smartphone equilibrato nella fascia media? e che magari vi riesca a dare l’esperienza Android più Google-centrica possibile? Allora l’offerta di oggi per Google Pixel 8a fa proprio al caso vostro. Su Amazon è infatti proposto in duplice sconto che lo porta ad un prezzo veramente mai visto, sotto i 400€.

A Google Pixel 8a non manca praticamente niente

Il Google Pixel 8a è uno smartphone di fascia media con specifiche di alto livello, progettato per offrire l’esperienza Android ottimizzata e garantita da Google, con sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza. Equipaggiato con un display OLED da 6,1 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080) e refresh rate di 120 Hz, offre una qualità visiva eccellente anche all’aperto grazie ai 2000 nit di luminosità di picco. Lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass 3 e include un lettore d’impronte digitali integrato per una maggiore praticità.

Il dispositivo è alimentato dal potente SoC Google Tensor G3, assistito dal coprocessore Titan M2 per la sicurezza avanzata. Con 8 GB di RAM LPDDR5x e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, il Pixel 8a garantisce performance elevate, particolarmente adatte ad applicazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale. Sul fronte fotografico, lo smartphone dispone di una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 MP con OIS e un ultra-grandangolare da 13 MP, mentre la fotocamera frontale da 13 MP è perfetta per selfie di qualità.

Offerta Google Pixel 8a: il miglior prezzo di sempre su Amazon

Per chi cerca un Google Pixel senza compromessi insomma, il Pixel 8a è ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre: 384,89€ invece dei 449€ dell’offerta precedente (e dei 549€ richiesti di listino, quindi un -30%). Per ottenerlo a questo prezzo bisogna cliccare su “Applica coupon da 50€” in pagina (finché disponibile) e si cumulerà all’offerta di 434,89€. Questa offerta è valida per la versione da 128 GB in colore Nero Ossidiana, in altre colorazioni il prezzo finale è leggermente più alto ovvero 399€. Nella versione da 256 GB invece il prezzo finale è di 449€.