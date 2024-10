Come anticipato qualche giorno fa con il termine della fase di sperimentazione, oggi, 23 ottobre 2024, è ufficialmente disponibile IT-Wallet per la prima tranche di utenti: il Sistema di portafoglio digitale è accessibile per i primi 50.000 utenti all’interno dell’app IO per smartphone Android (e non solo). Vediamo come funziona e quali sono i documenti che è possibile caricare.

IT-Wallet è disponibile da oggi: ecco come funziona

IT-Wallet è uno strumento gratuito e NON obbligatorio con il quale è possibile tenere al sicuro e utilizzare alcuni documenti digitali, iniziando da patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. Costituisce il primo passo verso l’European Digital Identity Wallet, identità digitale che sarà valida in tutta Europa, e nel corso dei mesi sarà ampliato con altri documenti, in primis la carta d’identità elettronica (ma anche tessera elettorale, certificati vari, titoli scolastici, attestati e fascicolo sanitario elettronico).

Il portafoglio digitale IT-Wallet è disponibile all’interno dell’app IO per migliaia di utenti, e arriverà per tutti in modo graduale entro il 5 dicembre 2024. Il nuovo portafoglio consente per ora di ottenere una versione digitale con valore legale di patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità: si potranno esibire alle forze dell’ordine per i controlli, negli uffici comunali per qualsiasi pratica, o utilizzare in tutte le situazioni che li richiedono (anche online), esattamente come se fossero dei documenti fisici.

Per verificare se risultate già tra gli utenti idonei dovete aprire l’app (che ricordiamo risulta accessibile anche tramite autenticazione biometrica), selezionare “Portafoglio” nella barra inferiore e cercare il riquadro “Novità: Documenti su IO”, con tanto di pulsante “Inizia”. La procedura prevede l’accettazione di termini e condizioni, e naturalmente dell’informativa sulla privacy, ed è davvero semplice e immediata: richiede le credenziali SPID o CIE per completare l’attivazione, in modo da garantire la sicurezza dei dati.

Previous Next Fullscreen

L’aggiunta della tessera sanitaria avviene in pochi click e risulta immediata, mentre per la patente di guida è necessario attendere pochi minuti per ottenere l’autorizzazione della Motorizzazione Civile. Tutta la procedura avviene comunque in pochi istanti e permette di avere le versioni digitali dei documenti sempre accessibili nel “Portafoglio”, con tutte le varie informazioni (numero di documento, scadenze, certificato di autenticità tramite codice QR, immagini e così via).

Non è richiesto un ulteriore aggiornamento dell’applicazione IO oltre a quello distribuito i giorni scorsi. Per verificare di disporre della più recente versione potete seguire il badge qui in basso verso il Google Play Store. Siete stati già selezionati per caricare i documenti nel vostro Portafoglio digitale o state ancora aspettando?