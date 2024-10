Come previsto dalle anticipazioni dei giorni scorsi, quest’oggi abbiamo finalmente novità sul lancio per tutti di IT-Wallet, il Sistema di portafoglio digitale italiano nato ormai a inizio anno e tuttora in fase di sperimentazione. Quest’ultima si sta finalmente concludendo, e il lancio ufficiale è ormai dietro l’angolo.

Le date di lancio di IT-Wallet nell’app IO per tutti

Ci siamo, finalmente: la sperimentazione di IT-Wallet (che ha riguardato un ristretto numero di cittadini) si sta concludendo, e a partire da mercoledì 23 ottobre 2024 sarà attivo per i primi 50.000 utenti il portafoglio digitale integrato all’interno dell’app IO per smartphone. Per l’occasione, quest’ultima sta accogliendo proprio in queste ore un nuovo aggiornamento tramite il Google Play Store. Come riportato da Repubblica, il debutto per tutti i cittadini è fissato entro il 5 dicembre 2024, ma già dalla prossima settimana diverse migliaia di utenti potranno iniziare a scoprirlo ufficialmente.

Come forse saprete, IT-Wallet è uno strumento gratuito e NON obbligatorio con il quale è possibile tenere al sicuro e utilizzare alcuni documenti digitali, come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità (in futuro dovrebbero arrivare altri documenti). Costituisce il primo passo verso quello che la Commissione UE chiama European Digital Identity Wallet, identità digitale che sarà valida in tutta Europa.

Da martedì 23 ottobre 2024 il portafoglio digitale di IT-Wallet sarà disponibile all’interno dell’app IO per 50.000 cittadini, ed entro il 5 dicembre 2024 sarà allargato a tutti gli italiani in modo graduale. All’inizio si potranno caricare patente di guida, tessera sanitaria (CNS) e carta europea della disabilità, ma è prevista l’aggiunta della carta di identità elettronica e di altri documenti (come tessera elettorale, certificati vari, titoli scolastici, attestati e fascicolo sanitario elettronico). Grazie al nuovo portafoglio sarà possibile accedere in un attimo a vari servizi legati alla pubblica amministrazione e non solo. Presto anche le aziende private potranno accreditarsi su una apposita infrastruttura online e sviluppare nuovi e-wallet.

I documenti digitali di IT-Wallet contenuti nell’app IO si potranno esibire alle forze dell’ordine per i controlli, negli uffici comunali per qualsiasi pratica, o utilizzare in tutte le situazioni che li richiedono (anche online), esattamente come se fossero dei documenti fisici (e quindi con valore legale). Per accedervi e utilizzarli basterà sbloccare l’app IO, compatibile con il sistema di autenticazione biometrica dello smartphone (impronta digitale o riconoscimento del volto).

Andrete subito a caricare i vostri documenti non appena IT-Wallet farà la sua comparsa nell’app IO? Fateci sapere la vostra.