Come da previsioni, HUAWEI ha da pochi minuti presentato ufficialmente HarmonyOS NEXT 5, il nuovo sistema operativo con cui il colosso cinese si svincola definitivamente dal mondo del robottino verde, preparandosi ad accendere una vera e propria competizione con iOS e Android.

Questa evoluzione del precedente HarmonyOS 4 mantiene la sua natura modulare, in grado di adattarsi a svariate tipologie di dispositivi, ma promette miglioramenti tangibili sul fronte delle performance generali, dell’efficienza e della fluidità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

HUAWEI ha presentato HarmonyOS NEXT 5

Sono passati cinque anni da quando, a causa delle sanzioni imposte dal governo statunitense, HUAWEI è dovuta correre ai ripari lanciando HarmonyOS, un sistema operativo che si configurava come fork di Android ma che non poteva contare sui Google Play Services.

HarmonyOS ha debuttato sui primi smartphone del colosso cinese nel 2020 ma rappresentava, all’inizio, una sorta di controparte della EMUI basata sul sistema operativo del robottino verde.

L’obiettivo di HUAWEI era quello di “mettersi in proprio” ri-unificando tutta la situazione a livello globale. Oggi, a tal scopo, l’azienda ha ufficialmente dato il via a un nuovo capitolo della sua storia, lanciando il primo sistema operativo totalmente svincolato da Android, ovvero HarmonyOS NEXT 5 (il 5 nel nome è un segno di continuità con il precedente HarmonyOS 4).

Il sistema operativo è stato sviluppato con un kernel completamente riscritto che non dipende più da alcuna libreria Android, offrendo a HUAWEI una maggiore libertà di sviluppo e personalizzazione del sistema operativo. Centrali nel progetto saranno i HUAWEI Mobile Services (HMS) e le app native, già in buon numero grazie alla collaborazione con colossi del software cinesi come Tencent, ByteDance, JD.com e molti altri.

HarmonyOS può già contare su oltre 15000 app e servizi nativi

Durante la presentazione di HarmonyOS NEXT, il colosso cinese ha voluto sottolineare un importante traguardo raggiunto in un anno, a partire dal 25 settembre 2023: il numero di app e servizi nativi che fanno parte del suo ecosistema ha superato quota 15000.

Questo numero, sempre stando a quanto dichiarato da HUAWEI, continuerà a crescere già dai restanti giorni di ottobre 2024, continuando a implementare nuove app e servizi nativi, sviluppati esclusivamente per HarmonyOS, grazie al lavoro di un numero sempre maggiore di sviluppatori coinvolti.

Quando arriverà la versione stabile di HarmonyOS NEXT?

Con l’annuncio del nuovo sistema operativo, HUAWEI ha colto l’occasione per aggiungere nuovi dispositivi al programma beta pubblico già attivo da tempo sul mercato cinese. Gli ultimi dispositivi ad entrare all’interno del programma beta, che si affiancano agli smartphone delle serie HUAWEI Mate 60 e Mate X5, oltre ai tablet della serie HUAWEI MatePad Pro 13.2, sono:

HUAWEI Pura70, Pura70 Pro, Pura70 Pro+ e Pura70 Ultra

e Pura70 Ultra HUAWEI Pocket 2 e Pocket 2 Art Custom Edition

e HUAWEI MatePad Pro 11 (2024)

I prossimi dispositivi a entrare nel programma beta pubblico di HarmonyOS NEXT 5 (nelle prime fasi del 2025) saranno il pieghevole triplo HUAWEI Mate XT, il pieghevole a conchiglia HUAWEI Nova Flip, gli smartphone classici delle serie HUAWEI Nova 13 (appena annunciati) e Nova 12, oltre ai tablet della serie HUAWEI MatePad 11.5, MatePad Pro 12.2 e MatePad Air 12. Altri dispositivi verranno annunciati in seguito.

Solo al termine del programma beta pubblico, HUAWEI rilascerà la prima versione stabile di HarmonyOS NEXT 5 per tutti i dispositivi già esistenti. Il colosso cinese non ha però diffuso una data precisa (o una finestra indicativa) per il rilascio.

I primi dispositivi a potere contare nativamente su HarmonyOS NEXT 5 dovrebbero essere i flagship della serie HUAWEI Mate 70: secondo un rapporto della scorsa settimana, il colosso cinese potrebbe comunque optare per un approccio prudente al nuovo capitolo della sua storia, implementando una strategia dual-boot che possa soddisfare sia gli utenti cinesi (che hanno già familiarità con HarmonyOS) che gli utenti global (che sono quasi dipendenti dalle app Android).

Tutte le novità di HarmonyOS NEXT 5

Passiamo ora ad analizzare quali sono le novità di HarmonyOS NEXT 5. L’ultima versione di HarmonyOS, oltre che cambiare profondamente sotto al cofano grazie a un framework completamente riscritto che non ha più nulla a che vedere con Android, propone anche svariati cambiamenti all’interfaccia utente e l’implementazione di numerose novità.

Le novità estetiche e di personalizzazione

HarmonyOS NEXT porta al debutto una nuova filosofia di design, ideata da Yang Zhiyan (capo della divisione UX Designer presso HUAWEI) e pensata per l’utilizzo su smartphone, tablet e dispositivi indossabili “intelligenti”.

Le modifiche più evidenti si possono riscontrare nel rinnovato centro di controllo (che presenta controlli più grandi e tondeggianti), nei nuovi slider per regolare volume e luminosità (cambiano dinamicamente man mano che l’utente regola il valore corrispondente).

Sul fronte della personalizzazione, ci sono novità per la schermata di blocco, inclusi sfondi dinamici (che supportano accelerometro e giroscopio per reagire in base ai movimenti che subisce lo smartphone) e nuovi widget che si adattano al meglio sullo schermo (sia nella schermata iniziale che nella schermata di blocco).

È stata migliorata anche la funzionalità tramite cui le app possono fornire all’utente aggiornamenti in tempo reale, ora più integrata con il sistema e con le app native di terze parti.

Le novità in ambito intelligenza artificiale

Non potevano, ovviamente, mancare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, vero must del momento. HarmonyOS NEXT 5 non fa eccezione, portando al debutto tante novità su questo fronte, a partire dal nuovo assistente digitale Xiaoyi (la controparte cinese di Celia).

L’assistente, ora potenziato da un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) on-device alle sue spalle, può essere invocato da qualsiasi schermata (tramite una pressione prolungata sulla barra delle gesture in basso, fornendo risposte contestuali al contenuto presente sullo schermo o a quanto richiesto dall’utente (tramite input testuali, vocali o multimediali). Le conversazioni con l’assistente vengono salvate e sono accessibili in un secondo momento.

La suite di intelligenza artificiale di HUAWEI è poi in grado di ritoccare le immagini (rimuovere elementi di distrazione, modificare sfondo o contenuto tramite IA generativa, modificare il fattore di forma dell’immagine) e convertire le registrazioni vocali in note testuali in tempo reale (con tanto di riepilogo, riassunti e recap dei punti principali).

È anche presente una funzionalità del tutto analoga alla Cerchia e cerca di Google: l’utente potrà usare le nocche per circondare gli oggetti presentei sullo schermo e chiedere all’assistente smart informazioni e/o consigli su quanto evidenziato.

Altre novità e miglioramenti di HarmonyOS NEXT 5

Al cuore di HarmonyOS NEXT 5 c’è un nuovo bus software distribuito, che consente una collaborazione cross-end senza soluzione di continuità. Questa tecnologia permette ai dispositivi di comunicare e interagire tra loro in modo più efficiente, portando a un aumento fino a 3 volte della velocità di connessione.

Il sistema operativo offre inoltre un significativo miglioramento delle prestazioni complessive grazie al nuovo ARK Engine che va a migliorare l’interoperabilità tra software e hardware, restituendo un aumento del 30% della fluidità generale, circa un’ora di autonomia in più e risparmiando circa 1,5 GB di memoria.

Sul fronte della sicurezza è stata implementata Star Shield, soluzione che punta a offrire agli utenti il controllo granulare sulla propria privacy e la protezione dei loro dati: le app potranno ottenere solo i dati autorizzati esplicitamente dall’utente; il sistema operativo vieta nove tipologie di permessi considerati “eccessivi” per ridurre il rischio di violazioni della privacy; inoltre, HUAWEI si riserva di distribuire solo le app che soddisfino i più alti standard di sicurezza.

HUAWEI festeggia il miliardo di dispositivi attivi con HarmonyOS

Durante la conferenza di lancio di HarmonyOS NEXT, HUAWEI ha preso un po’ di tempo per sottolineare un altro traguardo raggiunto dal sistema operativo HarmonyOS, ora installato su oltre un miliardo di dispositivi.

Vista la natura modulare del sistema operativo, va precisato che la cifra monstre racchiude al suo interno dispositivi indossabili (cuffie e smartwatch), smartphone e tablet, smart TV, dispositivi per la smart home e sistemi di infotainment.

Il fatto che i dispositivi che vanno oltre smartphone e tablet siano una buona fetta del computo totale dei dispositivi attivi con HarmonyOS viene evidenziato da due aspetti divulgati da Yu Chengdong, direttore esecutivo, presidente del CDA del Consumer Business Group e presidente della divisione Automotive Business Solution presso HUAWEI: nella prima metà del 2024, il colosso cinese è al primo posto per quanto concerne la spedizione di dispositivi indossabili a livello globale; l’app HUAWEI Health ha superato i cento milioni di utenti attivi.