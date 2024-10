Nella giornata di oggi Huawei ha presentato ufficialmente la sua nuova serie di smartphone Nova 13, offrendo alcuni passi in avanti rispetto ai modelli immediatamente precedenti: scopriamone insieme il design le principali specifiche tecniche.

Huawei Nova 13: colorazioni e specifiche tecniche

Entrambi i modelli dei nuovi smartphone, rispettivamente Huawei Nova 13 e Nova 13 Pro, sono disponibili rispettivamente nelle colorazioni Loden Green (la tonalità cromatica principale della serie), Feather Sand Purple, Feather Sand White e infine Starry Black. Per l’occasione, in corrispondenza del lato posteriore Huawei ha optato per una scocca in vetro con litografia 3D, resistente alle macchie e ai graffi.

Partiamo prima di tutto dal design del modello standard, Huawei Nova 13, che presenta alcune similitudini con il precedente Nova 12, sebbene con diverse novità. Lo smartphone presenta un display OLED piatto da 6,7 pollici di diagonale, con frequenza d’aggiornamento da 120 Hz e una frequenza di campionamento da 300 Hz, oltre che 1,07 miliardi di colori e risoluzione 2412 x 1084 pixel.

Passiamo al comparto fotocamere rinnovato, dove troviamo un modulo posteriore a 3 sensori, con il principale da 50 megapixel dotato di funzionalità anti-vibrazione, e i due restanti sensori rappresentati rispettivamente da un teleobiettivo con zoom 3x e infine un sensore ultra-wide. Anteriormente troviamo invece un sensore da 60 megapixel, abbinato a una lente per ritratti con zoom ottico 5x.

Grande focus è stato riservato all’intelligenza artificiale per entrambi i modelli, con nuove funzionalità di editing per gli scatti acquisiti con la fotocamera che permettono di correggere le espressioni dei soggetti, rimuovere oggetti indesiderati e tanto altro ancora.

Terminiamo infine con la batteria da 5000 mAh capacità, dotata di funzionalità di ricarica rapida da 100 W di potenza, che permette di ricaricare il dispositivo del 50% nel giro di 9 minuti.

Nel caso di Huawei Nova 13 Pro, invece, la compagnia cinese ha adottato un modulo per la fotocamera completamente nuovo, maggiormente sviluppato in verticale rispetto ai modelli precedenti della stessa serie. Il modello ospita poi un display micro OLED curvo ai lati con 6,76 pollici di diagonale e risoluzione 2776 x 1224 pixel, mantenendo invariate il resto delle specifiche tecniche già viste sul modello sopracitato.

Piccolo cambiamento nella batteria, in questo caso da 4600 mAh di capacità, mantenendo al contempo la stessa funzionalità di ricarica rapida da 100 W di potenza.

La nuova serie sarà disponibile a partire dal prossimo 25 ottobre ma Huawei ha già aperto i preordini, con diverse configurazioni che vi riportiamo di seguito:

Huawei Nova 13 con 256 GB di memoria interna a 2699 yuan (circa 350 euro)

Huawei Nova 13 con 512 GB di memoria interna a 2999 yuan (circa 389 euro)

Huawei Nova 13 con 1 TB di memoria interna a 3499 yuan (circa 454 euro)

Huawei Nova 13 Pro con 256 GB di memoria interna a 3699 yuan (circa 480 euro)

Huawei Nova 13 Pro con 512 GB di memoria interna a 3999 yuan (circa 519 euro)

Huawei Nova 13 Pro con 1 TB di memoria interna a 4499 yuan (circa 584 euro)

Non ci resta a questo punto che attendere nuovi aggiornamenti da parte di Huawei, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.