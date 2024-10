C’era una volta Nearby Share (o Condivisione nelle vicinanze per noi italiani) il servizio di default per la condivisione di file via Wi-Fi Direct e Bluetooth su Android, qualche mese fa però, due colossi del settore come Samsung e Google hanno deciso di unire le forze per fondere il servizio in questione con quello proprietario dell’azienda coreana: ad oggi, dopo i lavori iniziali, Quick Share è il servizio predefinito per la condivisione su tutti i dispositivi Android.

Il servizio ha ricevuto alcune piccole attenzioni nel corso del tempo da parte dell’azienda, che si è impegnata sia per miglioramenti grafici con l’introduzione di alcuni aspetti estetici del Material Design 3, sia con nuove funzioni. Oggi vediamo insieme una nuova piccola novità attualmente in fase di test per Quick Share, una funzione il cui scopo è quello di fornire agli utenti informazioni più precise sulle tempistiche di condivisione dei file.

Quick Share riceve una nuova interfaccia con la percentuale di avanzamento

Allo stato attuale l’ultima modifica all’interfaccia utente di Quick Share per quel che concerne il processo di condivisione risale alla scorsa primavera, con l’introduzione del Material Design 3 sulla barra di avanzamento infatti Google aveva reso questa componente leggermente più chiara, almeno rispetto a quanto lo era in precedenza. Tuttavia, per quanto la barra in questione fornisca una comoda indicazione riguardo alle tempistiche di condivisione dei file, non è particolarmente intuitiva soprattutto nel momento in cui andiamo a condividere diversi file di grandi dimensioni.

Per questo motivo sembra che Google abbia deciso di testare una nuova interfaccia, al momento limitata esclusivamente al dispositivo ricevente, che beneficia dell’introduzione della percentuale di avanzamento del trasferimento dati all’interno della barra di avanzamento circolare.

Come potete notare dalla prima immagine nella galleria qui sopra, Quick Share mostra ora la percentuale di avanzamento della condivisione all’interno della barra di avanzamento circolare sul dispositivo ricevente, nella seconda immagine invece potete vedere come per quel che riguarda l’invio di file, nulla è cambiato al momento e lo strumento non mostra alcuna percentuale di avanzamento.

Al momento non è chiaro come si stia muovendo Google ma la novità in questione sembra essere in una fase di test casuale, la novità non è infatti collegata all’account Google utilizzato visto che anche noi in redazione non la visualizziamo su tutti i dispositivi associati; con il passare del tempo potrebbe diventare maggiormente disponibile e in futuro l’azienda potrebbe decidere di implementare la percentuale di avanzamento in Quick Share in forma stabile per tutti gli utenti.