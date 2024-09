Nel mese di agosto il colosso di Mountain View ha presentato i nuovi smartphone della famiglia Pixel 9, le novità più interessante annunciate per i nuovi dispositivi sono legate all’implementazione dell’intelligenza artificiale che porta numerose nuove funzionalità sui telefoni del brand. Contestualmente alla presentazione dei nuovi Pixel, Google ha lanciato anche tre nuove applicazioni mosse dall’IA, di cui abbiamo già avuto modo di vedere qualche dettaglio, nello specifico ci riferiamo a Pixel Screenshot, Pixel Meteo e Pixel Studio.

Proprio l’ultima applicazione menzionata ha appena ricevuto una gradita novità per quel che concerne la condivisione di immagini, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ora è possibile condividere immagini con Pixel Studio da altre app

Pixel Studio è una delle tre nuove applicazioni lanciate in anteprima con gli smartphone dell’ultima serie di flagship di Google, si tratta in buona sostanza di un generatore di immagini IA che sfrutta il modello Imagen 3 dell’azienda per trasformare i prompt basati su testo in immagini.

L’ultima versione dell’app (versione 1.1.001.672728916.05) introduce una novità che farà sicuramente piacere a tutti coloro che utilizzano assiduamente il software in questione, l’aggiornamento infatti introduce la possibilità di condividere un’immagine da qualsiasi app con Pixel Studio in modo che possa essere modificata. L’app in questione è ora una delle opzioni nel menu di condivisione di Android quando l’utente decide di condividere un’immagine da app di terze parti, permettendo di effettuare tale operazione direttamente, invece di dover prima salvare l’immagine e selezionarla dalla galleria come accadeva in precedenza.

Il video qui sopra, condiviso dai colleghi di androidauthority, ci mostra il funzionamento della novità in questione che tuttavia presenta alcune limitazioni: in primo luogo è compatibile esclusivamente con le app che supportano la condivisione di file immagine anziché URL, escludendo quindi software come Instagram o i browser web, ma aprendo le porte a WhatsApp e altre applicazioni di terze parti. Inoltre Pixel Studio non supporta foto di soggetti umani, quindi qualora cercaste di condividere uno scatto in cui sono presenti delle persone l’operazione non andrà a buon fine.

Al momento i colleghi già menzionati sottolineano come spesso siano necessari più tentativi prima che tutto funzioni a dovere, segno di come Google debba probabilmente ancora ottimizzare, almeno in parte, la funzionalità.