Google Messaggi continua a evolversi, ricevendo novità o nascondendone altre in via di sviluppo (le ultime sono relative a ulteriori modifiche estetiche che potrebbero arrivare in futuro) nella versione in anteprima dell’app. Nelle ultime ore, però, il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo aggiornamento dal gusto un po’ retrò per la versione in anteprima dell’app.

Nel frattempo, YouTube lavora per cercare di nascondere il pulsante “Non mi piace” quando guardiamo uno Shorts. Per Quick Share ci sono altre novità all’orizzonte: anche in questo caso si tratta di un tuffo nel passato. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Messaggi, in beta un nuovo aggiornamento dal gusto retrò

Gli utenti che utilizzano la versione in anteprima dell’app Messaggi di Google, potrebbero avere recentemente notato un cambiamento importante nell’interfaccia delle conversazioni.

Mentre nella versione stabile dell’app è ancora presente la più recente (e moderna) interfaccia, gli utenti in beta si ritrovano con una interfaccia obsoleta, messa da parte da Google già da qualche mese: campo di testo è più grande (e sproporzionato), opzioni aggiuntive nascoste dietro al pulsante “>” e diversa disposizione degli elementi sono le principali differenze.

Questo ritorno al passato per quanto concerne l’interfaccia utente delle chat potrebbe comunque essere un semplice errore commesso da Google. Non ci sorprenderebbe, infatti, se con la prossima versione in anteprima dell’app venisse ripristinata l’interfaccia più recente

YouTube prova a nascondere il tasto “non mi piace” negli Shorts

Nella giornata di ieri, il team di YouTube ha diffuso i dettagli di un test che viene condotto all’interno dell’app con un gruppo ristretto di tester estratti a sorte (non vi è modo di forzare la partecipazione al test): negli Shorts, il tasto “Non mi piace” viene sostituito con il pulsante tasto “Salva”.

L’obiettivo del test, dice Google sul portale di supporto, è quello di aiutare gli utenti a salvare gli Short che amano, che vogliono ri-guardare o guardare in un sesondo momento. In soldoni, i due pulsanti sono stati scambiati di posto: il “Salva”, precedentemente presente nel menu con le altre opzioni sul video, è ora in prima funzione mentre il “Non mi piace”, precedentemente in prima funzione, è ora “nascosto” nel menu con le altre opzioni sul video.

Di seguito potete apprezzare come dovrebbe manifestarsi questa novità che, in quanto parte di un test, potrebbe non essere effettivamente resa disponibile per tutti in futuro; molto dipenderà dai feedback che arriveranno al team di YouTube.

Quick Share potrebbe ripristinare il toggle per disattivare l’utilizzo dei dati mobili

Da qualche tempo, la funzionalità di Condivisione nelle vicinanze di Android si è “fusa” con Quick Share di Samsung dalla quale ha mutuato il nome. La funzionalità consente di scambiare velocemente file tra dispositivi Android, Chrome OS, Windows.

Quick Share è tra quelle funzionalità con tante novità in cantiere: oltre alla possibilità di condividere file tramite codice QR, emerge che il team di sviluppo stia lavorando per ripristinare il toggle che consente di disattivare l’utilizzo dei dati mobili per lo scambio dei file.

A condividere queste indiscrezioni è il solito AssembleDebug (via Android Authority) che ha scoperto questo possibile ritorno analizzando la versione 24.41.32 dell’app Google Play Services, responsabile delle novità legate a Quick Share, e attivando un flag sperimentale per sviluppatori. Il toggle per disattivare l’utilizzo dei dati mobili per la condivisione dei file non è ancora disponibile per tutti ma potrebbe diventarlo in futuro.

