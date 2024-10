In Rete continuano a susseguirsi senza sosta le anticipazioni relative a OnePlus 13, smartphone che si avvicina al momento della presentazione ufficiale e che sembra avere le carte in regola per competere ad armi pari con i modelli di punta degli altri principali produttori, Samsung ed Apple in primis.

Nelle scorse ore a fornire un ulteriore contributo dedicato a coloro che attendono con impazienza di scoprire cosa OnePlus abbia in serbo per gli utenti con il suo nuovo modello di punta è stato il popolare leaker OnLeaks, che su X ha condiviso alcune immagini che ci permettono di osservare il design della parte posteriore dello smartphone.

Ecco come sarà la parte posteriore di OnePlus 13

Iniziamo da questa prima immagine, che ci conferma che per quanto riguarda il design della parte posteriore del suo nuovo smartphone il produttore cinese ha deciso di non rivoluzionare quello della generazione precedente.

E così OnePlus 13 potrà contare su un ampio modulo fotografico di forma circolare, posizionato nell’angolo in alto a sinistra, con il logo del produttore al centro della scocca e una particolare finitura.

La seconda immagine è una foto che ci mostra un’altra colorazione dello smartphone di OnePlus, con la possibilità di vederlo accanto a quello che dovrebbe essere un altro telefono molto atteso, ossia OPPO Find X8.

Le dimensioni tra i due device sono simili e la principale differenza è rappresentata dalla posizione del modulo fotografico.

Ricordiamo che, stando alle anticipazioni che si sono susseguite sino ad oggi, OnePlus 13 potrà contare su un display rivoluzionario, capace di impostare il refresh rate a seconda dell’area (in base al tipo di contenuto visualizzato) e sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

OnePlus 13 farà il suo esordio ufficiale in Cina nelle prossime settimane mentre in Europa dovrebbe arrivare ad inizio 2025.